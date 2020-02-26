Велике Будівництво: радник прем'єра Юрій Голик показав спортивні об'єкти Вінницької області

До офіційного старту проекту "Велике Будівництво", ініційованого президентом Володимиром Зеленським, залишилися лічені дні, проте на багатьох об'єктах, там, де дозволяють погодні умови, роботи вже йдуть.

Деякі спортивні об'єкти Вінницької області на своїй сторінці в Facebook показав радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

"Плюс один сучасний спорткомплекс. Вінниця. Реконструкція Спортивного комплексу" Здоров'я", – пише радник прем'єра і публікує відео про хід реконструкції.

Ще один вінницький спортивний об'єкт – стадіон школи №33 – також стане частиною проекту "Велике Будівництво".

"І ще один стадіон у Вінниці, який буде побудований в цьому році. Стадіон школи №33. Швидше б тепла погода і без опадів", – пише Голик.

Всього в рамках "Великого Будівництва" в Україні буде побудовано та реконструйовано 100 шкіл, 100 дитячих садків і 100 стадіонів. Офіційно проект стартує 1 березня. Над реалізацією такого масштабного інфраструктурного проекту трудяться тисячі робітників і менеджерів всіх рівнів у всіх регіонах України.

"Велике Будівництво і нова інфраструктура - це не про гроші, не про цеглу, не про асфальт і не про бетон. Велике Будівництво і нова інфраструктура - це завжди про людей. Про тих людей, які цією інфраструктурою будуть користуватися. І про тих людей, які цю інфраструктуру створюють фізично кожен день. Дякую за вашу працю", – пише Голик.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!