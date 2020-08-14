Валерія Гаркуша: "Самоврядування не зможе відстоювати інтереси міст, якщо не консолідується в одну силу"

Перед місцевими виборами все більш актуальною стає тема того, які функції повинен виконувати депутат міської ради.

Цього питання торкнулася голова політичної партії "Пропозиція" в місті Кам'янське Дніпропетровської області Валерія Гаркуша. Вона зазначила, що люди часто просто не розрізняють обов'язки міських і обласних депутатів.

"Депутати в нашій країні діляться на депутатів Верховної Ради, які отримують зарплату з Державного бюджету і, володіючи великими повноваженнями, пишуть і затверджують закони. А є депутати місцеві - обласні, міські. Це звичайні люди, які мають активну громадянську позицію, але в той же час можуть працювати на підприємствах, обіймати певні посади, займатися бізнесом. Місцеві депутати не отримують зарплату за свою депутатську діяльність. Громадське навантаження (якщо ми говоримо про здорове середовищі) - це їхня життєва позиція", – розповідає Валерія Гаркуша.

Політик впевнена, що депутат місцевої міськради зобов'язаний знати всі тонкощі свого округу і працювати на ньому. При цьому зараз чиновники часто не виконують усі покладені на них обов'язки.

"Але давайте ближче до нашого міста. Я переконана, що депутат місцевої ради - це людина, яка повинна жити навіть не просто в місті, а саме в тому районі, де балотується. І в міській раді він представляє інтереси всіх людей, які проживають на певному окрузі. Це людина, яка ходить по тим самих тротуарах, їздить тими ж дорогами, живе в такому ж будинку, як люди, які його обирають. І краще знає всі проблеми, які турбують жителів району", – каже Валерія Гаркуша.

Голова партії "Пропозиція" в Кам'янському впевнена, що на даний момент депутатська діяльність на місцях набуває спотворених форм.

"Депутат – це не установник лавок або дитячих майданчиків. Це не слюсар, сантехнік чи маляр. Ні, звичайно ж, якщо є бажання, можливість, час і особисті гроші, якщо людина любить цим займатися – це прекрасно! Але куди важливіше, маючи мандат довіри від людей, прийняти в міській раді таке рішення, щоб такі лавочки або майданчики встановлювало місто за бюджетні кошти (наші з вами податки). І встановлювало їх там, де вони реально потрібні. або розробив програму, яка б могла забезпечити безперебійний вивіз сміття. Це просто приклади, яких може і повинно бути безліч", – розповідає глава" Пропозиції "Кам'янського.

У Кам'янському місцеве самоврядування втілило в життя ряд важливих проектів. Це стало можливим в першу чергу завдяки реформі децентралізації.

"Хотіла б зазначити, що за останні 5 років в нашому місті дійсно зроблено чимало. Згадайте, як 5 років тому ми вечорами йшли додому з ліхтариками, а зараз не тільки на центральних вулицях якісне освітлення, але і у дворах. Згадайте, як 5 років тому взимку неможливо було виїхати машиною, а зараз чистять від снігу навіть тротуари. Відремонтовано інфраструктурні об'єкти, проводиться благоустрій міста. Усе це зроблено завдяки місцевому самоврядуванню і реформи децентралізації. в містах з'явилася можливість залишати частину податків, а не перераховувати їх до Києва, а потім клянчити у міністерств виконання яких би то ні було робіт", – звертає увагу політик.

При цьому Валерія Гаркуша відзначає, що якщо самоврядування не зможе відстоювати інтереси міст (зокрема, у Верховній Раді), можна швидко лишитися всього досягнутого.

"Зараз ми бачимо згортання реформи децентралізації. Прямо центральна влада цього не говорить, але дії і тенденції невтішні. Самостійно місцеві депутати не зможуть вирішити зовсім нічого, якщо не консолідуються в одну силу - партію місцевого самоврядування. І в цьому сила"Пропозиції" – не допустити згортання реформи децентралізації, а продовжити її і розширити. "Пропозиція" – це партія місцевого самоврядування, наше завдання – домогтися, щоб депутати місцевих рад працювали на благо жителів міста. Не перетворюйте депутатів на двірників. Вимагайте захисту своїх інтересів і розгляньте в міських депутатах друзів, людей, які вас почують, ухвалять рішення в міськраді, щоб проблема вирішувалася не тільки у конкретної людини, а й у всіх, кого вона зачіпає. у нас є Пропозиції для нашого міста, і ми точно знаємо, як посилити місцеве самоврядування!" – підкреслила Валерія Гаркуша.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що "Пропозиція" в Кам'янському наполягає на невідкладності запуску полігону і сортувальної лінії ТПВ.