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Валерія Гаркуша: "Самоврядування не зможе відстоювати інтереси міст, якщо не консолідується в одну силу"

Софія Закревська
Софія Закревська
Політика
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Валерія Гаркуша: 'Самоврядування не зможе відстоювати інтереси міст, якщо не консолідується в одну силу'

Глава політичної партії "Пропозиція" Кам'янського Валерія Гаркуша.

Перед місцевими виборами все більш актуальною стає тема того, які функції повинен виконувати депутат міської ради.

Цього питання торкнулася голова політичної партії "Пропозиція" в місті Кам'янське Дніпропетровської області Валерія Гаркуша. Вона зазначила, що люди часто просто не розрізняють обов'язки міських і обласних депутатів.

"Депутати в нашій країні діляться на депутатів Верховної Ради, які отримують зарплату з Державного бюджету і, володіючи великими повноваженнями, пишуть і затверджують закони. А є депутати місцеві - обласні, міські. Це звичайні люди, які мають активну громадянську позицію, але в той же час можуть працювати на підприємствах, обіймати певні посади, займатися бізнесом. Місцеві депутати не отримують зарплату за свою депутатську діяльність. Громадське навантаження (якщо ми говоримо про здорове середовищі) - це їхня життєва позиція", – розповідає Валерія Гаркуша.

Політик впевнена, що депутат місцевої міськради зобов'язаний знати всі тонкощі свого округу і працювати на ньому. При цьому зараз чиновники часто не виконують усі покладені на них обов'язки.

"Але давайте ближче до нашого міста. Я переконана, що депутат місцевої ради - це людина, яка повинна жити навіть не просто в місті, а саме в тому районі, де балотується. І в міській раді він представляє інтереси всіх людей, які проживають на певному окрузі. Це людина, яка ходить по тим самих тротуарах, їздить тими ж дорогами, живе в такому ж будинку, як люди, які його обирають. І краще знає всі проблеми, які турбують жителів району", – каже Валерія Гаркуша.

Голова партії "Пропозиція" в Кам'янському впевнена, що на даний момент депутатська діяльність на місцях набуває спотворених форм.

"Депутат – це не установник лавок або дитячих майданчиків. Це не слюсар, сантехнік чи маляр. Ні, звичайно ж, якщо є бажання, можливість, час і особисті гроші, якщо людина любить цим займатися – це прекрасно! Але куди важливіше, маючи мандат довіри від людей, прийняти в міській раді таке рішення, щоб такі лавочки або майданчики встановлювало місто за бюджетні кошти (наші з вами податки). І встановлювало їх там, де вони реально потрібні. або розробив програму, яка б могла забезпечити безперебійний вивіз сміття. Це просто приклади, яких може і повинно бути безліч", – розповідає глава" Пропозиції "Кам'янського.

У Кам'янському місцеве самоврядування втілило в життя ряд важливих проектів. Це стало можливим в першу чергу завдяки реформі децентралізації.

"Хотіла б зазначити, що за останні 5 років в нашому місті дійсно зроблено чимало. Згадайте, як 5 років тому ми вечорами йшли додому з ліхтариками, а зараз не тільки на центральних вулицях якісне освітлення, але і у дворах. Згадайте, як 5 років тому взимку неможливо було виїхати машиною, а зараз чистять від снігу навіть тротуари. Відремонтовано інфраструктурні об'єкти, проводиться благоустрій міста. Усе це зроблено завдяки місцевому самоврядуванню і реформи децентралізації. в містах з'явилася можливість залишати частину податків, а не перераховувати їх до Києва, а потім клянчити у міністерств виконання яких би то ні було робіт", – звертає увагу політик.

При цьому Валерія Гаркуша відзначає, що якщо самоврядування не зможе відстоювати інтереси міст (зокрема, у Верховній Раді), можна швидко лишитися всього досягнутого.

"Зараз ми бачимо згортання реформи децентралізації. Прямо центральна влада цього не говорить, але дії і тенденції невтішні. Самостійно місцеві депутати не зможуть вирішити зовсім нічого, якщо не консолідуються в одну силу - партію місцевого самоврядування. І в цьому сила"Пропозиції" – не допустити згортання реформи децентралізації, а продовжити її і розширити. "Пропозиція" – це партія місцевого самоврядування, наше завдання – домогтися, щоб депутати місцевих рад працювали на благо жителів міста. Не перетворюйте депутатів на двірників. Вимагайте захисту своїх інтересів і розгляньте в міських депутатах друзів, людей, які вас почують, ухвалять рішення в міськраді, щоб проблема вирішувалася не тільки у конкретної людини, а й у всіх, кого вона зачіпає. у нас є Пропозиції для нашого міста, і ми точно знаємо, як посилити місцеве самоврядування!" – підкреслила Валерія Гаркуша.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що "Пропозиція" в Кам'янському наполягає на невідкладності запуску полігону і сортувальної лінії ТПВ.

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