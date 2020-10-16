Валентин Резніченко: "Керувати і областю, і містом повинен професійний управлінець"

Андрій Білоусов, мер Кам'янського закликав підтримати кандидатів партії "Пропозиція" до обласної ради на виборах до місцевих рад 25 жовтня.

На рівні області цю політичну силу очолив Валентин Резніченко. Що відомо про найбільш успішного губернатора Дніпропетровської області за весь час Незалежності України?

Валентин Резніченко очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію більше чотирьох років. Це був дуже непростий період – як для регіону, так і для всієї країни (2015-2019 рр.). Але, на подив експертів, саме в ці роки область розвивалася, мабуть, найбільш динамічними темпами за багато десятиліть.

У селах з'явилися якісні дороги, по ним до нових навчальних закладів поїхали нові шкільні автобуси; відремонтовані сільські амбулаторії обзавелися новітнім обладнанням; у найвіддаленіших куточках області відкрилися стадіони, дитячі майданчики, парки і сквери. В обласному центрі була створена одна з найкращих в країні дитячих лікарень – Центр матері та дитини ім. Руднєва.

І таких проєктів був не десяток, не сотня і навіть не тисяча. А дві тисячі. Саме стільки команда Валентина Резніченка встигла реалізувати в рамках програми "Перезавантаження Дніпропетровщини".

Більше розповів сам Валентин Михайлович, відповідаючи на питання журналістів.

– Понад 2 тисячі найрізноманітніших проектів ваша команда змогла втілити в області за 1557 днів. За таку результативність ЗМІ називають вас одним з найуспішніших українських губернаторів. Як ви відбирали напрямки і населені пункти для своїх проектів?

– Все це важливі для регіону проєкти. Але вони дійсно дуже різні. Є масштабні – як обласна лікарня ім. Руднєва, а є умовна сільська дорога довжиною в 5 км. Перший реалізовували кілька років, а для другого було достатньо кількох тижнів. Це складний механізм, якому треба було дати рух. Коли ми тільки почали, то виявили практично "нульовий" банк проєктів. Тобто, їх просто не було. Бажання щось зробити у людей було, а проєктів – не було. Приходить якийсь голова сільради і просить побудувати школу. І його прохання зрозуміле. Адже по області об'єкти освітньої інфраструктури, в кращому випадку, представлені будівлями 70-80-х рр. минулого століття. А проєкту у нього немає. Тоді цей голова сільради бере з архівів старий проєкт, розроблений ще півстоліття тому, і просто перераховує його за сучасними цінами. Але так побудувати сучасний дитячий садок або школу не можна. І справа не тільки в застарілих нормах або невідповідність нинішнім регламентуючих актів. Така установа за функціоналом не відповідатиме запитам сьогоднішніх дітей.

– Серед проєктів, реалізованих вашою командою, багато дитячих садів і шкіл. Причому серед них – нові об'єкти, побудовані "з нуля". Чому так?

– Я не ідеаліст, але все одно людина повинна щиро вірити в те, що вона робить. Тому ми сіли, і задумалися: а яким взагалі повинен бути проєкт, щоб до такого закладу хотілося привести власних дітей? Взяти ту ж школу в Юр'ївці. Ми туди зайшли, а дитячий туалет загальний, тобто один і для хлопчиків, і для дівчаток. Навіть перегородки немає. Запитуємо, мовляв, як це? А нам відповідають, що за державними будівельними нормами (ДБН) так і повинно бути. Зрозуміло, що в таку школу віддавати дітей не захочеться.

Із цього ми і виходили. Я завжди знав, що потрібно робити добре. Не для того, щоб комусь сподобатися, а щоб зробити якісний продукт. Сподобатися всім неможливо. Тому стояла мета зробити справу на совість, щоб сподобатися самому собі. Я впевнений в тому, що без інфраструктури країна не живе. З неї ми і почали.

– Говорячи про інфраструктуру регіону, – в якому стані ви її застали, прийшовши на пост губернатора Дніпропетровщини?

– До цього призначення я був директором державного підприємства "Український державний центр радіочастот". Щоб було зрозуміліше, ми – це ті люди, які стояли біля витоків впровадження в країні технології 3G. Багато вже забули, що були часи, коли в Україні не було 3G. Тоді я жив у світі, де головною турботою були частоти, їх розподіл, наявність Інтернету в метро. У людини, що працює в Києві і очолює спеціалізоване підприємство, коло проблем був зовсім іншим. А потім я приїхав сюди і на одному з перших прийомів зустрів двох жінок. Вони мені кажуть, що у них в Волоському немає води. Подумав, що за біда? Відкрийте кран, і буде вам вода. А потім з жахом усвідомив масштаб проблеми. Як виявилося, води немає в принципі. Питну їм привозять цистернами, її потрібно купувати; а технічну люди носять відрами з Дніпра. У 21-му столітті! У Волоському, тобто в 12 км від обласного центру! Далі – більше. З'ясувалося, що централізованого водопостачання немає не тільки в Волоському, а й у багатьох інших населених пунктах області. Люди будують спеціальні бетонні ями, щоб запасати привізну воду. Причому вона коштує чималих грошей. Для людини з великого міста це був шок. Із таких ось зустрічей і вимальовувалися пріоритетні напрямки. Немає води. Бракує місць в дитячих садах. Бракує самих дитячих установ. Я не хочу хвалитися, але ми побудували і реконструювали понад 60 садочків.

– Для області це багато чи мало? І чи можна було зробити ще більше?

– Це масштабні проєкти, хоча можна було зробити банальний косметичний ремонт, витративши на це і менше часу, і менше грошей. Але тоді б це були ті ж самі установи без, вибачте, перегородок в туалетах. Я вважаю, що не завжди головний критерій – це економія грошей. Економія повинна бути розумною. Не можна виховати естетично адекватне покоління, якщо діти будуть ходити в туалет на вулиці. Але у нас є ще школи з туалетами на вулиці. Це до питання про економію. Можна витратити менше грошей, але відремонтувати окремо школу, окремо – вуличний туалет. А робити треба комплексно.

Для мене, бізнесмена, що довгий час прожив у столиці, вся ця історія була дивною. Так вимальовувалися пріоритети. Школи, садочки, лікарні. І, звичайно, вода. Вона, мабуть, найскладніша в реалізації. І її, як кажуть деякі політики, не можна "продати", тобто показати роботу як велике досягнення. Можна "продати" (вигідно показати) садок, школу, стадіон, дитячий майданчик. А як "продати" воду, якщо це труба, зарита в землю? Не просто труба, а десятки кілометрів труб. Яскравою телевізійної картинки з неї не вийде. Зате у кожного жителя населеного пункту в крані з'явилася вода. Це має для людей велике значення.

– Зіткнувшись з проблемою "нульовий кошика проєктів", вам, ймовірно, довелося в терміновому порядку підбирати фахівців, готових її наповнити. Де ви їх шукали?

– Це був досить жорсткий "кастинг". Переважно місцеві проєктанти або експерти з сусідніх регіонів. І ми не помилилися. Багато реалізованих проєктів отримали премії та галузеве визнання. Ми принципово брали різних архітекторів. І тепер спостерігаємо, як об'єкти експлуатуються через декількох років. Це дуже важливо.

Свого часу нас критикували за те, що ми витрачаємо такі (!) гроші. Мовляв, двері, які ми ставили в шкільні кабінети, можна було вибрати і подешевше. Напевне так. Але ж ми розуміли, що потрібно не просто "освоїти кошти", але і забезпечити тривалу експлуатацію. Якщо говорити відверто, то багато садки і шкіл не ремонтувалися по півстоліття. І зрозуміло, що після нашого ремонту (тобто в наступний раз) руки у держави дійдуть до них також років через 40-50. І треба, щоб ці самі двері стільки і простояли. А значить, вони повинні бути якісними, що не одноразовими. Першокласникові не поясниш, що ногами по дверях стукати не можна. Це діти.

Зараз, коли я їжджу по області, бачу, як експлуатуються наші об'єкти. Нещодавно був у Юр'ївці. Приємно, що все підтримується у відмінному стані, все функціонує. Значить, наш підхід був правильним. І я його змінювати не збираюся.

– Якщо говорити про витрачені гроші, то вашій команді вдалося при цьому ще й економити – за рахунок переведення всіх закупівель в систему ProZorro. Ви були першим в країні губернатором, хто зважився на такий крок. Зустріли ви опір при його реалізації?

– Питання ProZorro – це історія не тільки про прозорі торги. Не тільки про те, що тепер тій самій будівельній компанії не треба їхати до Києва, з кимось домовлятися, отримувати підряд, давати відкат. Нам потрібно було зламати невіру самих підрядників – реальних і крутих – щодо того, що можна взяти участь у торгах і виграти їх. Ми вели роз'яснювальну роботу. І це дало результат. Якщо на самому початку торгами цікавилися одиниці, то до кінця третього року було 15 тисяч підприємців з усієї Дніпропетровської області, активно брали участь в тендерах через ProZorro.

Держава встановила планку на рівні 200 тисяч гривень. На замовлення меншої вартості торги можна було не проводити. Але я сказав, що це не має значення. Тому ми абсолютно всі тендери перевели на ProZorro. У підсумку за 4 роки моя команда змогла таким чином заощадити для регіону 3,5 млрд грн.

Але, як я вже говорив, ми ніколи не гналися за показною економією. І в даному випадку теж. Адже тут питання набагато глибше. Здавалося б, немає різниці, хто саме виконав ту чи іншу роботу – компанія А чи компанія Б. Так, хтось запропонував ціну нижче, і ми змогли трохи заощадити. Але різниця все ж є. Ті 15 тисяч регіональних підприємців, які вигравали тендери і виконували роботи, живуть тут. І тут платять податки. Мене ж, як губернатора, цікавив ПДФО. Тобто той податок, який залишався тут, в області. І нам було вигідно залучати саме місцеві компанії.

– Усе це прорахувати і вибудувати якісну структуру управління регіоном вам допоміг ваш минулий бізнесовий досвід?

– Звичайно. Я ж не був чиновником. Тільки на цій роботі я навчився дивитися на речі з точки зору позиції держави. Це те, що не завжди збігається з бізнес-моделями. Не можна, наприклад, в соціальній сфері гнатися за прибутковістю (як в бізнесі) і будувати щось на комерційних засадах. Але і попередній досвід, безумовно, зіграв свою позитивну роль. Він дозволив критично дивитися на деякі речі. Як колишні бізнесмени, ми сприймали все більш раціонально. Там, де можна було щось змінити і спростити, ми міняли і спрощували. Класичний чиновник так би не вчинив, а ми мали таку можливість. Як каже один мій соратник, ми "хакнули" систему. Але і система, в свою чергу, привела нас до тями.

– Перед тим, як стати губернатором Дніпропетровщини, ви управляли Запорізькою областю...

– Я пробув на посаді губернатора Запорізької області 33 дні. Чесно кажучи, тільки почав збирати команду. Зате коли я був призначений на Дніпропетровщину, вважалося, що за моїми плечима вже є "губернаторський досвід" (сміється).

– Як взагалі ви ставитеся до так званих "парашутистів" в регіональній владі? Ця перевага чи недолік?

– Я вважаю, що це може бути як позитивний, так і негативний досвід. Я народився, вчився, починав свою кар'єру тут, у Дніпрі. Але потім багато років жив в столиці. Чи можна назвати мене "парашутистом"? Можливо. Але з першого дня я розумів, що мені в команді потрібні люди, які чітко знають місцеву проблематику. Бо "парашутист" цієї проблематики не розуміє. Але коли на державну посаду призначають людину "глибоко в темі", але без управлінського досвіду і державного підходу – це теж мінус. Тому важливо дотримуватися розумного балансу.

– Як в період вашої діяльності на посаді губернатора складалися відносини області та обласного центру?

– Це з самого початку були робочі стосунки. Відповідно, я, як губернатор, намагався не втручатися в питання, в які у мене не було повноважень втручатися. Губернатор призначається, мер обласного центру вибирається городянами. Якщо до мене приходили люди з претензіями, мовляв, я їм не подобаюся, то завжди була одна відповідь – звертайтеся до тих, хто мене призначив. А призначив мене президент, якого ви обрали. Зовсім інша історія щодо мера. Борис Філатов був обраний мільйонним містом. У мене ніколи не стояло завдання "влізти" на його територію. Відповідно, йшла проста операційна робота: там, де я міг йому допомогти, я йому допомагав; там, де він міг мені допомогти, ми реалізовували пріоритетні проєкти разом. Може, ми не завжди збігалися в думках, але завжди знаходили компроміси. Благо, різниця наших темпераментів і характерів дозволяла це робити.

– Що ви маєте на увазі?

– Борис Альбертович – прекрасний керівник, який справді живе своєю роботою. Він вкладає в неї дуже багато особистого, переживаючи за кожен проєкт і кожен процес. Я підходжу до справи, ймовірно, менш емоційно. Тобто мені притаманний більший прагматизм. Симбіоз наших підходів і дає можливість домагатися більш значущих результатів. Те, що у нас виходило ефективно працювати з містом, є підсумком синергії емоційного і раціонального. Хоча весь цей поділ досить умовний.

– Напевно, ви маєте рацію з приводу умовності, адже ваша розповідь про дитячі садки була дуже емоційною. А чи вдається такий паритет і розумний компроміс між обласним центром і областю зберігати зараз?

– Давайте назвемо речі своїми іменами. Сьогодні немає якогось "непорозуміння". Є найжорстокіша конфронтація. І страждають від цього обидві сторони. У тому числі через нереалізованостість багатьох проєктів, недофінансування певних програм.

Дніпро, як центральне місто і столиця області, турбулентно затягує все процеси. Тобто, якщо процеси зупинені в місті, то і в регіоні нічого не відбувається. А заморожені обласні програми впливають на швидкість реалізації проєктів у місті. Тут не важливо, хто з них страждає більше. Страждають обидва учасники конфлікту.

– Раз вже ви самі заговорили про "заморожені" проєкти, то як ви оцінюєте сьогоднішню реалізацію того, що було розпочато ще вашою командою?

– У момент нашого відходу на різних стадіях реалізації знаходилося близько 700 проєктів. За деякими з них роботи були завершені на 90%. Наприклад, стадіон в Софіївці. Ми там повністю реконструювали школу, підготували до здачі в експлуатацію спортивний майданчик, залишалося зробити лише покриття. Його немає і досі. Навіть дивно, адже нинішня обласна влада могла його "продати", як власну ініціативу і власну перемогу. Але навіть в цьому вони не "спрацювали". І ось так йдуть справи по всіх об'єктах.

– Чи не це підштовхнуло вас до рішення йти на місцеві вибори? Ви очолюєте список партії "Пропозиція" до обласної ради. Чи надходили пропозиції від інших політичних сил?

– Так, надходили. Але я серйозно не розглядав жодну з них. Мені, як мінімум, не по дорозі. Причому з деякими не по дорозі, тому що вони мені чужі ідеологічно, а з деякими – бо у них в принципі немає ніякої ідеології. А я переконаний в тому, що потрібно робити тільки те, у що ти віриш.

– Ви вважаєте себе "пропозіціонером"? Що саме ви вкладаєте в це поняття?

– "Пропозиція" – це люди з професійною позицією. Об'єднання професіоналів. Саме професійним управлінцем повинен бути керівник і міста, і області.

– Ключовий посил "Пропозиції" полягає в необхідності нарощування повноважень місцевого самоврядування. Фактично, ми говоримо про завершення реформи децентралізації. Як ви її оцінюєте? Чи належним чином вона була реалізована?

– Із децентралізацією сьогодні проблема. Ця реформа не завершена. І у неї зараз немає лобістів ні в Кабміні, ні в Офісі Президента. Хоча вона була і залишається базовою реформою, в яку я вірю. Звичайно, її потрібно було завершити. І те, що вона зараз зупинена, по суті, на півдорозі, сильно відкидає нас назад. Ми втрачаємо час.

– Поясніть, будь ласка.

– Реформа децентралізації не ідеальна. До неї є безліч питань. Але не все так просто. Наведу приклад. Дивно було б не їхати до Іспанії через те, що ще недосконально вивчив іспанську мову. Зрозуміло, що спочатку людина говоритиме іспанською погано, потім краще, потім взагалі без акценту. Але якщо вона спочатку приїде до Іспанії і вже на місці почне вдосконалювати мову, то процес піде швидше. Адже там середовище, там мовний досвід, там можливість в оточенні носіїв виправляти власні помилки. Аналогічно з децентралізацією. Одразу ідеально не буде. Згадайте, в перший час були побоювання, що реформа призведе до появи мало не феодальних князівств. Але потім люди побачили перші результати. З'явилося більше натхнення. Але вже на черговому етапі стали очевидні і недоліки. Це цілком нормальний процес, який треба було довести до логічного завершення. Ми ніби зависли в літаку між Іспанією та Україною, так і не вирішивши, вчити нам мову "до" або "після".

– Якби реформа йшла за спочатку наміченим планом, то на якому етапі ми б знаходилися зараз?

– Логічним кроком було б перейти до передачі на місця не тільки фінансів і повноважень, але ще і відповідальності. А з цим велика проблема. Значна частина громад до цього не готова. Я сам це бачив: люди дуже раділи грошам, але в 90% випадків не знали, як ними грамотно розпорядитися, не вміли виокремлювати головне і другорядне, йшли на поводу у популізму замість того, щоб займатися глибинними проблемами.

Звичайно, цьому треба вчити. І такий, мені здається, і був план. Але зараз йде "відкат системи", якась фінансова централізація. Тобто, в момент, який був призначений для навчання локального керівництва, всі знову почали боротися за гроші. Звичайно, в Дніпрі це відчувається не так гостро, адже і з менеджментом тут все в порядку, та й місто з точки зору фінансів відчуває себе більш-менш упевнено. Однак в інших населених пунктах є проблеми. Тобто, не завершити реформу децентралізації було помилкою. І вже тим більше не можна залишати її в нинішньому стані. Треба завершити розпочате.

– Пропоновані сьогодні варіанти перегляду реформи децентралізації вас не влаштовують?

– Погана думка переглядати реформу в середині її проведення. Нерозумно проводити ревізію того, що ще не зроблено і в результаті не буде зроблено ніколи. Моя позиція така: давайте реалізуємо версію 1.0, потім версію 2.0, версію 3.0. Уже в процесі будемо вдосконалювати систему і вчитися. Як у спорті. Поставимо планку на один метр, потім на півтора, потім на два. А у нас вийшло, що через метрову перешкоду навчилися стрибати, через півтораметрову теж, а потім нам несподівано повісили баскетбольне кільце і запропонували кидати м'яч. Мовляв, ви погано стрибали і не досягли двох метрів, тому тепер будемо грати в баскетбол. Про які результати тоді можна говорити?

– У разі успішного для партії "Пропозиція" результату місцевих виборів, як ви, працюючи в облраді, будете вибудовувати взаємини з нинішнім губернатором?

– Ви цим питанням застали мене зненацька. Я взагалі не думаю про це. Все залежить від тієї позиції, яку для мене визначить партія. У будь-якому випадку я націлений на результативну роботу на благо регіону.

– І обласного центру в тому числі?

– Моя позиція залишається незмінною: Дніпро – це найбільший платник податків. Його бюджет можна порівняти з обласним. Тому місто виживе і без нас. Сенсу в конфронтації немає ніякого. Навпаки, треба допомагати один одному розвиватися.

– Які ваші пріоритети в разі перемоги? Можете назвати ТОП-3?

- Інфраструктура, інфраструктура і ще раз інфраструктура. Дороги, лікарні, садочки, школи, той же стадіон в Софіївці, про який ми говорили. Ми зобов'язані завершити те, що ми почали. Це пріоритет номер один.

Борис Філатов і Валентин Резніченко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що лідери партії "Пропозиція" Борис Філатов і Валентин Резниченко зустрілися з кам'янчанами.