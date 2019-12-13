В Україні встановлять європейські стандарти ціноутворення в дорожній галузі, - радник прем'єра Юрій Голик

Існуюча на сьогодні система ціноутворення під час проведення дорожньо-ремонтних робіт занадто громіздка й містить низку суперечностей, тому відлякує інвесторів.

Привести українське ціноутворення у відповідність з кращими світовими практиками повинен законопроєкт 2234 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування".

Законопроєкт вже отримав схвалення Комітету Верховної Ради з економічного розвитку, - повідомляє у Фейсбуці радник прем'єр-міністра України Юрій Голик.

Юрій Голик

"Чекаємо голосування в залі, і дорожня галузь буде приведена до європейських стандартів в ціноутворенні", - пише Голик.

За поточної системи ціноутворення підрядникам необхідно обґрунтовувати кожну складову витрат під час дорожніх робіт, включно до зазначення марки машини, кількості працівників, рівня заробітної плати, прибутку тощо. Причому це обгрунтування необхідно готувати в паперовому вигляді, що значно ускладнює доступ на ринок для підрядників з інноваційними підходами до будівництва і суттєво обмежує сторони у формуванні договірної ціни.

Через надмірну заорганізованість дорожня галузь перебувала під постійним тиском з боку контролюючих органів. Законопроєкт усуває непотрібні застарілі вимоги.

"Це прибирає усі маніпуляції, здирництво та зайві трудовитрати на малювання нікому непотрібних папірців", - пише Голик.

Законопроєкт також встановлює конкретного відповідального за формування системи ціноутворення - центральні органи виконавчої влади.

Ухвалення закону парламентом відкриє український ринок дорожніх робіт для інвестицій і новітніх технологій.

"Врешті-решт це позначиться на собівартості - вона знизиться, і на швидкості виконання робіт - вона збільшиться", - впевнений Голик.

Не так давно повідомлялося, що президент підписав прийняті Верховною Радою два закони, які роблять дорожню галузь України привабливою для інвесторів.

"За кілька місяців Верховна Рада зробила для дорожньо-будівельної галузі більше, ніж для неї було зроблено за всі попередні пару десятків років", - робить висновок радник прем'єр-міністра.

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