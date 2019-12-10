Укравтодор залучив австрійських експертів для контролю якості ремонту доріг – радник прем'єра Юрій Голик

Радник прем'єр-міністра України Юрій Голик у своєму Facebook повідомляє, що якість ремонту і будівництва доріг, за які відповідає Укравтодор, контролюватимуть незалежні іноземні компанії.

"Сюрприз. Іноземні компанії контролюватимуть ремонт і будівництво доріг, замовником робіт на яких є Укравтодор. Причому станеться це дуже швидко. Вважайте, що трапилося вже", - заявив Голик.

За його словами, це "різко зменшить кількість любителів обдурити долю і змусить їх навіть не дивитися в бік доріг".

За словами глави Укравтодору Олександра Курбакова, він вже провів консультації з експертами австрійської компанії iC consulenten і представниками служб автодоріг в Донецькій і Запорізькій областях. Він сказав, що Укравтодор веде переговори про співпрацю в рамках пілотного проєкту на трасі H-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя - Маріуполь.

Юрій Голик

"В результаті ми плануємо отримати рекомендації та план дій щодо поліпшення контролю над виконаними роботами з урахуванням досвіду країн ЄС", - повідомив Курбаков.

З 2020 року незалежні міжнародні компанії будуть здійснювати контроль над усіма ключовими дорожніми проєктами в Україні.

Як раніше повідомляв Голик, уряд України залучив гроші Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку, які будуть спрямовані на реконструкцію траси Київ-Одеса в Черкаській, Миколаївській та Одеській областях, а також будівництво північної ділянки об'їзної дороги навколо Львова.

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