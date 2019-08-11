Українець загадково зник по дорозі з Польщі: сім'я просить про допомогу

У п'ятницю, 9 серпня, Віталій Іванович Кисельов виїхав з території Польщі і попрямував до Дніпра, після чого його сім'я втратила зв'язок з ним.
Всі телефони чоловіка відключені, передає "Інформатор".
Віталій Кисельов пропав по дорозі з Польщі
Інформатор
Його дочка Катерина звертається з проханням повідомити будь-яку відому інформацію про зниклого по телефону (099) 057-98-38.
Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині зникла 41-річна Анна Петько. Поліція оголосила її у розшук як безвісти зниклу.
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