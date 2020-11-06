У в'язницю за 500 грн: студентів спокушали легкими грошима від Загіда Краснова, – джерело

У вузах Дніпра помітили численні оголошення з пропозицією "роботи на виборах". У них студентам пропонують заробити 500 грн/год (!) за ... "допомогу в заповненні документів".

Наприклад, такі "щедрі" пропозиції можна побачити прямо на дверях гуртожитку Дніпровської політехніки, а також у гуртожитках ДНУ.

Таку суму (500 грн за годину "роботи" на виборах) можуть платити тільки за продаж голосу або за побудову незаконної "сітки" за принципом мережевого маркетингу, впевнені наші джерела в експертному середовищі. Значить, мова йде про чергову хвилю скуповування голосів перед другим туром виборів мера Дніпра, який відбудеться 22 листопада. "Замовником" є виходець із кримінального середовища Загід Краснов, упевнені експерти.

Як відомо, напередодні місцевих виборів 25 жовтня люди кримінального кандидата Загіда Краснова масово пропонували дніпрянам продати голос на його користь за 300-450 грн. У день виборів Краснов також запустив "каруселі" (винос бюлетенів) та інші незаконні технології. Експерти впевнені: саме за допомогою скуповування голосів та інших махінацій, а також шляхом затягування підрахунку голосів через підконтрольних членів комісій Загід Краснов зміг потрапити у 2-й тур виборів мера.

За словами очевидців, під час скуповування голосів прислужники Краснова обробляли недосвідчену молодь, якій потрібні гроші. На жаль, важке матеріальне становище могло підштовхнути молодих людей на цей небезпечний крок: підкуп виборців, як і продаж голосу – кримінальний злочин. Водночас обізнані джерела стверджували, що значну частину коштів, виділених на підкуп виборців на користь Краснова, привласнили самі скупники.

У день голосування на дільницях затримали багатьох дніпрян, зокрема молодого віку, які зазіхнули на гроші мафії Краснова і продали своє виборче право. Так, затриманий 18-річний студент попався на фотографуванні бюлетеня (заборонено законом) на ділянці в Дніпровській політехніці. Він зізнався, що погодився продати голос на користь Краснова за 450 грн. Тепер хлопцю загрожує до 2 років в'язниці.

Також у Дніпрі впізнали одного з численних скупників голосів на користь Краснова. Як повідомляли ЗМІ, ним виявився мажорний студент ДРІДУ НАДУ Валенко, який агітував за партію Краснова і його кандидатів у себе в ФБ і розсилав друзям і знайомим пропозицію продати голос. Тим самим – підставляв їх під кримінальну відповідальність і серйозний тюремний термін.

У вузах Дніпра на користь Краснова скуповували голоси студентів "Дніпро. Главное"

У соцмережах пишуть: якщо не зупинити таких безпринципних скупників, що розміняли совість на гроші і кар'єру в угрупованні Краснова, то Валенко та інші продовжать скуповувати голоси для кавказької мафії і залучати до кримінальних дій десятки і сотні молодих людей.

Скупка голосів та інші махінації, організовані Красновим, говорять про його повне політичне безсилля, відзначають експерти. Він не може заручитися підтримкою людей за допомогою реальних справ, тому використовує фальсифікації, щоб прорватися до влади. Незаконні дії Краснова істотно спотворюють результати виборів і реальний вибір жителів Дніпра, впевнені оглядачі. Однак навіть чорні технології не допоможуть йому уникнути краху на виборах, зате в майбутньому приведуть до відповідальності відповідно до закону.