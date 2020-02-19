У "Слузі народу" призначили куратора виборів на Дніпропетровщині: хто він

Куратором місцевих виборів на Дніпропетровщині обрали народного депутата від "Слуги народу" Юрія Кісєля.

56-річний підприємець і політичний діяч є уродженцем Кривого Рогу. Будучи знайомим із реаліями свого регіону, він займеться підбором кандидатів і понесе відповідальність за підсумковий результат, повідомляє 49000.com.ua.

У серпні 2019 року Юрій Кісєль очолив комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. До парламенту він пройшов за списками "Слуги народу" під номером 43. Незважаючи на те, що Кісєль досі не вступив до партії, курирувати її роботу на місцевих виборах буде саме він.

У "Слугу народу" призначили куратора виборів на Дніпропетровщині Колаж

До того, як піти в політику, Юрій Кісєль був власником невеликого бізнесу з виробництва та продажу будматеріалів. В одній з його фірм – ТОВ "Растр" – донині є податковий борг у сумі 44 тисячі гривень.

Свою політичну кар'єру нардеп почав із гучного скандалу. У вересні минулого року мережу сколихнув запис бесіди "слуг народу" на чолі з "кварталівцем" Юрієм Корявченковим з главами поліції Дніпропетровської області і Кривого Рогу, під час якої обговорювалися нові "повноваження", незаконний бізнес і протекція Зеленського. На ній був присутній і сам Кісєль.

В "Слугу народу" призначили куратора виборів на Дніпропетровщині 49000.com.ua

Особливий інтерес представляють помічники "зеленого нардепа". Двоє з них дісталися "слузі народу" в спадок від "Партії регіонів" і нині забороненої Компартії. Так, Андрій Улицький в 6 скликанні парламенту був помічником Ігоря Калетника – глави митниці часів режиму Януковича, який голосував за "диктаторські закони" 16 січня. У 8 скликанні він допомагав Володимиру Кацубі, якого називають одним із спонсорів проросійського блогера Шарія. Наталія Бреславська в 7 скликанні представляла інтереси Олександра Бобкова. За непідтвердженою інформацією, наразі він воює на боці проросійських терористів "ДНР" у складі батальйону "П'ятнашка". Ще один помічник Киселя – Микита – молодший брат Сергія Шефіра, першого помічника Зеленського і його давній бізнес-партнер.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що партія "Слуга народу" визначила кураторів, які будуть готувати кандидатів у регіонах до місцевих виборів і відповідати за кінцевий результат. За словами співрозмовників, кінцевий список нардепів-кураторів нібито затверджується президентом Володимиром Зеленським.

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