У сканері за сотню мільйонів зберігають трактор: радник прем'єра Юрій Голик розповів про перевірку Буковинської митниці

Радник прем'єр-міністра України Юрій Голик розповів в Facebook подробиці урядової інспекції пункту пропуску "Порубне" в Чернівецькій області.

Там, зокрема, не введені в експлуатацію сканера, а дорога до пункту пропуску на кордоні з Румунією побудована частинами.

"Наприклад, сканера. Вони є. Побудовано. Змонтовано. Але не введені в експлуатацію. Бракує якихось папірців. Тому, наприклад, на пункті пропуску в Чернівецькій області, де ми були сьогодні, в приміщенні де встановлений сканер, зберігають трактор. трактор, безсумнівно, річ потрібна. Але сканер краще. А зберігати трактор в приміщенні з обладнанням за сотню мільйонів гривень – маразм ", – написав Голик.

Радник прем'єра також нагадав, що митний експеримент дав області понад 800 млн гривень на будівництво дороги до "Порубне". Але при цьому дорога до найбільшого пропускного пункту є частинами.

"Ділянка є, дві ділянки немає. Улюблена забава Укравтодору – ремонтувати шматками п'ять років поспіль – у всій красі", – зазначив він.

Голик додав, посилаючись на слова прем'єра Олексія Гончарука і глави Державної митний служби Максима Нефьодова, що вже в цьому році буде нова митна служба з кардинально іншим кадровим складом. З існуючої митниці туди перейдуть не всі.

За підсумками інспекції на "Порубне" Голик зазначив, що нинішній митниці можна ставити п'ятірку "за артистизм і сценарізм".

"Знаємо куди звернутися, коли потрібен буде класний сценарій і хороші артисти. Впоралися без дублів. Молодці. Але суті це не скасує. І прийдешні зміни не поверне назад", – написав він.

При цьому радник прем'єра зазначив, що щиро не заздрить Максиму Нефедову. "Розгребти все те болото, що йому дісталося, та ще задача. З іншого боку, є маса швидких рішень, які просто потрібно зробити", – впевнений Голик.

Він також розповів, що в Чернівецькій області є ще два пункти пропуску, на які були гроші від ЄС, але їх не зуміли використати. Тому з 2016 року їх будівництво заморожено, а суди вже дійшли до Верховного.

"Але тепер все буде по-іншому. Сканер запуститься. Пункти добудують. І дорога буде", – резюмував радник прем'єра.

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