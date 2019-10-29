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29 жовтня • оновлено в 08:03
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У сканері за сотню мільйонів зберігають трактор: радник прем'єра Юрій Голик розповів про перевірку Буковинської митниці

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Радник прем'єр-міністра України Юрій Голик розповів в Facebook подробиці урядової інспекції пункту пропуску "Порубне" в Чернівецькій області.

Там, зокрема, не введені в експлуатацію сканера, а дорога до пункту пропуску на кордоні з Румунією побудована частинами.

"Наприклад, сканера. Вони є. Побудовано. Змонтовано. Але не введені в експлуатацію. Бракує якихось папірців. Тому, наприклад, на пункті пропуску в Чернівецькій області, де ми були сьогодні, в приміщенні де встановлений сканер, зберігають трактор. трактор, безсумнівно, річ потрібна. Але сканер краще. А зберігати трактор в приміщенні з обладнанням за сотню мільйонів гривень – маразм ", – написав Голик.

У сканері за сотню мільйонів зберігають трактор: радник прем'єра Юрій Голик розповів про перевірку Буковинської митниці

Радник прем'єра також нагадав, що митний експеримент дав області понад 800 млн гривень на будівництво дороги до "Порубне". Але при цьому дорога до найбільшого пропускного пункту є частинами.

"Ділянка є, дві ділянки немає. Улюблена забава Укравтодору – ремонтувати шматками п'ять років поспіль – у всій красі", – зазначив він.

Голик додав, посилаючись на слова прем'єра Олексія Гончарука і глави Державної митний служби Максима Нефьодова, що вже в цьому році буде нова митна служба з кардинально іншим кадровим складом. З існуючої митниці туди перейдуть не всі.

За підсумками інспекції на "Порубне" Голик зазначив, що нинішній митниці можна ставити п'ятірку "за артистизм і сценарізм".

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"Знаємо куди звернутися, коли потрібен буде класний сценарій і хороші артисти. Впоралися без дублів. Молодці. Але суті це не скасує. І прийдешні зміни не поверне назад", – написав він.

При цьому радник прем'єра зазначив, що щиро не заздрить Максиму Нефедову. "Розгребти все те болото, що йому дісталося, та ще задача. З іншого боку, є маса швидких рішень, які просто потрібно зробити", – впевнений Голик.

Він також розповів, що в Чернівецькій області є ще два пункти пропуску, на які були гроші від ЄС, але їх не зуміли використати. Тому з 2016 року їх будівництво заморожено, а суди вже дійшли до Верховного.

"Але тепер все буде по-іншому. Сканер запуститься. Пункти добудують. І дорога буде", – резюмував радник прем'єра.

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Особа
Юрій Голик
Місце
Україна Дніпро
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