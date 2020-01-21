У Музеї АТО в Дніпрі створено унікальний 3D-тур, - радник прем'єра Юрій Голик

До третьої річниці створення у Дніпрі Музею Громадянського Подвигу, більш відомого під назвою Музей АТО, було створено унікальний 3D-тур експозицією Музею, завдяки якому можна здійснити віртуальну екскурсію по чотирьом емоційним просторам Музею і зануритися в атмосферу триваючої в Україні війни. Посилання на 3D-тур публікує у себе в Фейсбуці радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

У 2015-2019 роках Голик був радником колишнього голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка та брав безпосередню участь у створенні меморіального комплексу.

"Чотири роки тому в Дніпропетровській області стартував унікальний проект - створення Музею Громадянського Подвигу (Музею АТО) у Дніпрі. 23 січня 2017 року перший такий музей в Україні відкрив свої двері. Ініціаторами створення музею стали самі учасники АТО і волонтери. Величезна команда створила унікальний музейний комплекс", - згадує Голик.

За 3 роки існування в Музеї АТО було проведено майже 4 000 екскурсій, які відвідало понад 400 000 осіб.

Поряд з численними оригінальними зразками військової техніки, привезеної із зони бойових дій самими учасниками АТО й волонтерами, в Музеї застосовуються також і сучасні технологічні розробки, які посилюють емоційне сприйняття, подій, які описуються.

Так, у панорамному кінотеатрі демонструється документальний фільм "Дніпро - форпост України" у форматі 360 градусів.

"Музей швидко став протокольним місцем, тож на числені прохання іноземних делегацій було створено англійску версію " Dnipro – outpost of Ukraine " , як у було презентовано у 2018 році. Це перші в світі панорамні фільми в форматі 360 градусів , зроблені переважно з документальної хроніки, які подивились вже більше 250 000 чоловік", - пише Голик .

Нагадаємо, історії створення Музею АТО у Дніпрі Юрій Голик присвятив значну частину своєї книги "Нескінченність не для слабаків", у якій він описав успішний досвід реалізації численних проектів командою колишнього губернатора Дніпропетровської області.

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