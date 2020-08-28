У міськраді Кам'янського створена фракція політичної партії "Пропозиція".

У п'ятницю, 28 серпня, в Кам'янському Дніпропетровської області міський голова Андрій Білоусов на 45-ій сесії міськради оголосив про створення фракції політичної партії "Пропозиція".

До складу фракції увійшли активні політики міста Кам'янське: Олена Демишева, Анна Торішня і Марина Саранча. Її головою стала депутат міської ради Олена Демишева.

Про створення фракції політичної партії "Пропозиція" оголосив мер Кам'янського. Событие

Політик зазначила, що головні програмні цілі "Пропозиції" в Кам'янському – це розвиток рідного міста, відстоювання інтересів місцевого самоврядування та робота на благо городян.

До команди партії "Пропозиція" в Кам'янському увійшли люди, відомі місцевим жителям своєю роботою, які знають рідне місто, живуть у ньому і люблять його.

Головою фракції стала депутат Олена Демишева. Событие

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що до партії "Пропозиція" в Кам'янському приєднується все більше фахівців.

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