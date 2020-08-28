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У міськраді Кам'янського створена фракція політичної партії "Пропозиція"

Софія Закревська
Софія Закревська
Політика
1,1 т.
У міськраді Кам'янського створена фракція політичної партії 'Пропозиція'

У міськраді Кам'янського створена фракція політичної партії "Пропозиція".

У п'ятницю, 28 серпня, в Кам'янському Дніпропетровської області міський голова Андрій Білоусов на 45-ій сесії міськради оголосив про створення фракції політичної партії "Пропозиція".

До складу фракції увійшли активні політики міста Кам'янське: Олена Демишева, Анна Торішня і Марина Саранча. Її головою стала депутат міської ради Олена Демишева.

Про створення фракції політичної партії "Пропозиція" оголосив мер Кам'янського.

Про створення фракції політичної партії "Пропозиція" оголосив мер Кам'янського. Событие

Політик зазначила, що головні програмні цілі "Пропозиції" в Кам'янському – це розвиток рідного міста, відстоювання інтересів місцевого самоврядування та робота на благо городян.

До команди партії "Пропозиція" в Кам'янському увійшли люди, відомі місцевим жителям своєю роботою, які знають рідне місто, живуть у ньому і люблять його.

Головою фракції стала депутат Олена Демишева.

Головою фракції стала депутат Олена Демишева. Событие

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що до партії "Пропозиція" в Кам'янському приєднується все більше фахівців.

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