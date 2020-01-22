У мера Дніпра Філатова з'явився новий заступник: що про нього відомо

У мера Дніпра Бориса Філатова з'явився новий заступник з питань правоохоронної діяльності Леонід Маньковський.

Його посаду затвердили на сесії міської ради в середу, 22 січня. Про це OBOZREVATEL стало відомо з рішення міськради.

Маньковському буде підкорятися департамент громадського порядку і цивільної оборони.

Леонід Маньковський Інформатор

Як повідомляє Інформатор, останнє місце роботи нового заступника - керівник Головного управління юстиції в Дніпропетровській області. Він займав цей пост з квітня 2014 року по грудень 2019. До цього з 2010 по 2014 рр. займався адвокатською діяльністю, керував юридичним агентством "Адвокат".

Згідно з останньою декларацією за 2018 рік, Маньковський володіє квартирою в Алупці (Крим) площею 45,2 кв. м., будинком в Дніпрі площею 191,5 кв. м, купив 848, 2 кв. м комплексу будівель і споруд в Шабо Одеської області, які обійшлися йому в 48 тис. 566 грн. За дружиною Оленою Ротор задекларований гараж площею 43,2 кв. м.

На двох у подружжя три автомобілі: 2 з них задекларовані за Леонідом Костянтиновичем - позашляховик Toyota Prado, кросовер Lexus LX470. У дружини - позашляховик Volkswagen Тouareg. На рахунку в банку у нового заступника мера лежить 12 тис. грн. Готівкою у нього зберігається 3 тис. євро і 2 тис. доларів. За 2018 рік Маньковський отримав 41,9 тис. страхових виплат, 629 тис. 479 грн зарплати, 68 тис. 378 грн пенсії. Ще 14 тис. грн Леонід Костянтинович отримав як відсотки в банку.

Раніше OBOZREVATEL писав, що мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що в Україні "ставлять в чергу" за бюджетними грошима.

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