У Кривому Розі кандидата в мери Шевчика підозрюють у створенні сітки зі скупки голосів

У Кривому Розі працівників "Метінвесту" змушують агітувати городян за кандидата на посаду міського голови від "Слуги народу" Дмитра Шевчика.

Робітникам гірничо-збагачувальних комбінатів розіслали повідомлення з ультиматумом вступати в безкоштовні агітатори через відділ кадрів. Таким чином політик будує сітку зі скупки голосів, повідомляє "UA24".

Поліція Кривого Рогу порушила кримінальну справу за фактом незаконної агітації та примусу до голосування. Після цього Шевчик на своїй сторінці в Facebook написав про те, що до даної розсилки ні він, ні "Метінвест" відношення не мають. А робітники при цьому стверджують, що вона відбувалася саме з сайтів підприємства.

На цьому скандал з агітацією не закінчилася. З'явилися фото інструкції агітатора, згідно з якою він повинен збирати персональні дані криворіжан – ПІБ та номери телефонів. Це і є свідченням першого етапу побудови сітки. На другому виборцям зазвичай пропонують гроші, щоб вони віддали свій голос за певного кандидата.

Усі дії агітаторів за Дмитра Шевчика чітко регламентовані і контролюються бригадирами. Основний акцент вони повинні робити на тих людей, які ще не визначилися зі своїм вибором. Якщо ж виборець твердо вирішив голосувати за Дмитра Шевчика, на нього не витрачають час.