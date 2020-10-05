У команді "Пропозиції" знають, наскільки важлива турбота про дітей

Чимало дитячих спортивних гуртків та клубів Кам'янського функціонують в умовах, далеких від ідеалу.

Діти і підлітки змушені тренуватися в приміщеннях без ремонту, необхідного сучасного інвентарю і навіть без опалення. Серед них - БК "Ринг".

У четвер, 1 жовтня, голова партії "Пропозиція" в Кам'янському, кандидат в депутати обласної ради Валерія Гаркуша і кандидат в депутати міської ради Дмитро Маханько побували тут в гостях. На життя в клубі не особливо скаржаться, але неозброєним оком видно, що багато тут тримається на чистому ентузіазмі його керівництва.

Директор і тренер БК "Ринг" Андрій Шешурев розповів, що клуб постійно відвідують близько 70 дітей віком від 8 років. За час існування "Рингу" його вихованці неодноразово ставали переможцями чемпіонатів України, Дніпропетровської області, призерами чемпіонатів Європи та учасниками чемпіонату світу. Всі ці досягнення даються юним чемпіонам нелегко, адже взимку вони змушені займатися в рукавицях і шапках. Асортиментом обладнання та естетикою залу також не похизуєшся.

"Сьогодні ми як можемо утримуємо клуб своїми силами. В міськраду не ходимо жебракувати. Клянчити у когось не хочеться, але навіть ті ж боксерські рукавички сьогодні коштують близько 600-700 гривень, і далеко не всі батьки можуть дозволити їх взяти і придбати. Хороший ремонт і опалення у нас поки тільки в мріях", – розповідає директор і тренер БК "Ринг" Андрій Шешурев.

У команді "Пропозиції" знають, як можна допомогти розвитку подібних клубів, використовуючи можливості місцевого самоврядування.

"БК "Ринг"- це дуже відомий зал, де був вихований не один чемпіон. І хоч тренер цього не говорить, але сьогодні у хлопців багато проблем. Багато що тут тримається виключно на ентузіазмі керівників, які всі кошти вкладають в інвентар і розвиток спорту. Бокс – спорт недешевий, але мова йде в першу чергу про дітей. Сьогодні вони виступають на міжнародних змаганнях, і мені боляче дивитися, в яких умовах спортсмени займаються. Я вважаю, що клубу необхідна підтримка місцевого самоврядування. Не може такого бути, щоб одні напрямки спорту в місті розвивали, а інші ігнорували. Адже це як пальці однієї руки: не можна одні любити, а інші ні. Кошти мають розподілятися рівномірно на всі види спорту. Вибори – не вибори, а ми пообіцяли боксерському клубу "Ринг", що завжди будемо поруч і будемо їх підтримувати. Це наша позиція", – підкреслив кандидат в депутати Кам'янської міськради Дмитро Маханько.

Валерія Гаркуша впевнена, що молоді необхідно надати можливість займатися спортом поруч з будинком. Клуби, які на громадських засадах виховують чемпіонів, повинні отримати підтримку місцевого самоврядування.

"У нас в місті досить приміщень для таких клубів, їх можна привести в порядок. Крім того, важливо, щоб вони відповідали вимогам. Так, в місті є спортивні школи, але я вважаю, що дітлахам все одно потрібно займатися ближче до дому. Так і батькам спокійніше за безпеку дітей, і хлопці не хитаються без зайвої на те потреби. На мою думку, такі спортивні клуби повинні бути створені в кожному районі, і їх можна і потрібно підтримувати. Спорт – це завжди добре, і буде просто відмінно, якщо замість того, щоб зависати за комп'ютером, лазити по дахах і підвалах, діти будуть зайняті в спортивних секціях, а хтось, можливо, знайде там професію. Сьогодні ми знайшли повне взаєморозуміння з керівництвом БК "Ринг" та обговорили перелік питань, які необхідно вирішити в першу чергу. Але найголовніше – ми дійсно знаємо, як допомогти, і разом з командою "Пропозиції" готові над цим працювати", – підкреслила кандидат в депутати обласної ради Валерія Гаркуша.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що партія "Пропозиція" в Кам'янському йде до міськради під №14.