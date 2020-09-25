У Кам'янському партія "За майбутнє" не візьме участі у виборах через порушення гендерної квоти

У Кам'янському Дніпропетровської області на вибори до міської ради змогли зареєструватися 13 з 14 претендуючих партій. Винятком стала політична партія "За майбутнє".

Партії відмовили в реєстрації через недотримання гендерної квоти в списках кандидатів. Про це повідомила голова Кам'янської виборчої комісії Ганна Торішня.

Виборчком приймав документи політичних партій до 00:00 п'ятниці, 25 вересня. Представників партії "За майбутнє" повідомили про присутні в документах недоробки. Серед них, зокрема – невідповідність обсягу передвиборної програми. Головною ж проблемою, яка завадила "За майбутнє" пройти реєстрацію, стало порушення гендерної рівності, яка передбачена новим виборчим кодексом.

"Згідно із законодавством, якщо список не кратний п'яти, всі кандидати включаються по черзі відповідно до своєї статі. 42 кандидата в списку, 40 – кратно п'яти, 41-й і 42-й – не кратні та мають бути різностатевими. У списку у партії "За майбутнє" було порушення: 41-й і 42-й кандидати – це дві дівчини", – розповіла Ганна Торішня.

Таке порушення, як невідповідність списку, не могло бути усунуто шляхом доопрацювання, бо даний документ затверджується загальними зборами партії і тільки на ньому можна поміняти номери кандидатів. У зв'язку з тим, що помилку виявили 24 вересня – в останній день реєстрації, партія не могла встигнути усунути її з причини того, що виборчу комісію необхідно сповіщати за день про проведення партійної конференції.

"Дані документи нам було подано о 21:00 на засіданні комісії, тому ми не могли прийняти іншого рішення, крім як відмовити в реєстрації", – пояснила Торішня.

Одразу після відмови в реєстрації о 00:01 25 вересня представники партії "За майбутнє" подали заяву з проханням не розглядати їхні попередні документи через технічну помилку, що нібито виникла. Усе це супроводжувалося викликом поліції.

"Вони подали новий єдиний список, який просять розглянути, але, на жаль, рішення вже прийняте та скасувати його може або Центральна виборча комісія, або суд", – зазначила Ганна Торішня.

Представники партії "За майбутнє" отримали у виборчкомі Кам'янського копії документів, щоб оскаржити відмову в реєстрації в суді.

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