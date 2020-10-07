У Кам'янському мітингували проти відкриття в місті небезпечного виробництва

У вівторок, 6 жовтня, в Кам'янському відбувся мітинг проти відкриття в місті без обговорення з громадою підприємства з переробки небезпечних відходів ТОВ "Рокобан".

Акція протесту пройшла на Соцмісті біля зупинки "Південна". Народне обурення об'єднало близько 100 осіб: небайдужих жителів міста і представників не менше п'яти політичних партій. Спочатку було обумовлено: мітинг проходить без партійної символіки і політичного забарвлення. Першочергово – інтереси людей.

Головною причиною зборів послужило видане Міністерством охорони навколишнього середовища України дозвіл на діяльність ТОВ "Рокобан". Документ був виданий, незважаючи на неодноразові звернення городян до Міністерства про неприпустимість відкриття в Кам'янському подібного підприємства, адже сьогодні місто і без того є суцільною зоною екологічного лиха. Проте, дозвіл було видано. Так зване "громадське обговорення" через карантин було проведене в цифровому форматі. Численні зауваження і пропозиції кам'янчан не врахували. Їх там, як то кажуть, як і не було.

На мітингу виступили політики, місцеві чиновники і городяни. Всі висловилися проти відкриття подібного заводу в Кам'янському. Наприкінці зборів була прийнята резолюція з вимогами до Президента України, Кабміну, ДнепрОГА, Каменському міськраді і керівництву ТОВ "Рокобан". У тому випадку, якщо нічого зроблено не буде, до 20 жовтня люди пообіцяли перекрити дорогу.

Активну участь в мітингу взяли кандидати у депутати від партії місцевого самоврядування "Пропозиція". Те, що відбувається, прокоментувала кандидат в депутати обласної ради Валерія Гаркуша:

"Центральна влада не чує громаду, ми про це говорили неодноразово. І це велика проблема. "Рокобан" тому підтвердження. Ситуація, яка сьогодні розгортається в нашому з вами місті, є яскравим прикладом того, що прийняття рішень в Києві без урахування думки місцевого самоврядування – це кардинально неправильно. І вже тим більше, якщо мова йде про відкриття підприємства з переробки шкідливих речовин з потенційною шкодою екології. Вони хоч були в нашому місті?! У Міністерстві охорони навколишнього середовища не знають, яка у нас тут ситуація?! Або нас взагалі на могильник перетворити хочуть?" – обурена Валерія Гаркуша.

Кандидат в депутати зазначила, що подібним діям центральної влади буде дана відсіч. І політичні погляди тут ні до чого, адже мова йде в першу чергу про здоров'я і комфорт городян.

"У даній ситуації прапор тільки один, і це прапор нашого міста. Яким чином їм вдалося взяти в оренду землю, яким чином вони отримали ліцензію, чим конкретно вони збираються займатися – на всі ці питання відповідь досі не отримана. Ми підтримуємо місцеве самоврядування у його прагненні розв'язати це питання судом, але будемо діяти і зі свого боку. Зазначу, що саме партія "Пропозиція" у своїй програмі для Кам'янського наполягає на наступних пунктах:

передача екологічного контролю та екологічного збору на муніципальний рівень;

прийняття муніципальної програми штрафів до порушників, штрафування підприємств-забруднювачів.

Якби ці норми працювали сьогодні, подібної історії в Кам'янському б не сталося. Тепер для вирішення цієї ситуації доведеться підключати суд, що, наскільки я розумію, і буде зроблено. Ми ж продовжимо роботу по своїй лінії", – підкреслила Валерія Гаркуша.

Глава партії "Пропозиція" в Кам'янському впевнена, що мітинги заради галасу – це не конструктивна робота на результат. Адже ситуація з "Рокобаном" тягнеться вже більше року, а згадали про неї голосно тільки зараз.

"Мітинги – це, звичайно, цікава річ, особливо коли вони проходять під час передвиборчого процесу. Але я не вважаю їх ефективними. Так, вони необхідні, аби привернути увагу до проблеми, більш широко розповісти про неї в ЗМІ та соціальних мережах. Зараз йде передвиборна агітація, і конфлікт навколо "Рокобана", безумовно, додасть дивіденди якимсь політичним проектам. З іншого боку, зараз інформаційне поле настільки перенасичене різними питаннями та проблемами, що цей мітинг просто забудеться, проблему не вирішивши. Мені здається, що це питання потрібно піднімати не тільки до 25 жовтня, але і після виборів, причому незалежно від їх результату. Ось тоді користь буде", – впевнена Валерія Гаркуша.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що партія "Пропозиція" в Кам'янському йде до міськради під №14.