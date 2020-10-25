У ДВК на Дніпропетровщині знайшли бюлетені з підробними печатками. Фото

Гліб Іванов Політика 19:53, 25.10.2020 Оновлено: 20:36, 25.10.2020

У день виборів, 25 жовтня, у селі Новогніде Дніпропетровської області на дільниці №511 журналісти виявили два бюлетені з підробними печатками, які ймовірно, хотіли кинути у скриньку для голосування.

Про це з місця події повідомив журналіст Кирило Вольний, пише "СтопКор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

"На підвіконні знайшли 2 порожніх бюлетені. З цілими відкріпними талонами. Печатка дільниці підробна. Бюлетені, найімовірніше, підробні. Складаємо акт. Чекаємо на поліцію. Здається, хтось хотів вкинути їх у скриньку, але ми просимо всіх вкидати по одному бюлетеню й уважно контролюємо цей процес. Тому думаю, що відлякали зловмисників", – розповів він.

Зазначається, що на місце події приїхала слідчо-оперативна група, склали протокол.

Як писав OBOZREVATEL, у Новогродівці Донецької області біля будівлі міської територіальної виборчої комісії виборці влаштували мітинг через те, що були переплутані бюлетені між округами.

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