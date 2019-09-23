У Дніпропетровській області звільнили скандального суддю-сепаратиста

Вища рада правосуддя звільнила скандального суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області Валерія Чорнобука, підозрюваного в державній зраді.

Питання про звільнення судді розглядався 19 вересня, повідомляє пресслужба ВРП.

Валерій Чорнобук

"Вища рада правосуддя ухвалила звільнити Чорнобука Валерія Івановича з посади судді апеляційного суду Дніпропетровської області на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України відповідно до рішення Вищої ради юстиції від 4 серпня 2016 № 1926/0 / 15-16", – сказано в повідомленні.

У серпні 2016 року Вища рада юстиції внесла до Верховної Ради подання на звільнення Чорнобука, і парламент схвалив його. Суддя успішно оскаржив рішення депутатів, однак рішення ВРЮ залишилося в силі.

У свою чергу ВРЮ приймав рішення на підставі встановлених ним фактів і висновків Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Отримана ними інформація свідчить про наявність в діях судді ознак порушення присяги.

Відзначається, що підставою для відкриття дисциплінарної справи стали звернення шеф-редактора програми "Люстратор 7.62" телеканалу "2 + 2" та Дніпропетровської обласної організації партії "Демократичний альянс", які стверджували про порушення Чорнобуком присяги, посилаючись на розміщене в інтернеті звернення судді із закликами до колег в анексуваному Росією Криму отримувати російське громадянство та інтерв'ю, де він закликав керуватися російським законодавством.

"Проаналізувавши висловлювання судді Чорнобука В.І., Вища кваліфікаційна комісія суддів України дійшла висновку, що він фактично заперечував конституційний обов'язок додержуватися присяги судді", – зазначає прес-служба ВСП.

У минулому Чорнобук займав посаду судді голови Апеляційного суду Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Чорнобук був затриманий 3 листопада 2018 року в Києві. Правоохоронці оголосили в розшук чоловіка ще в липні 2018 року.

Його намагалися затримати в Дніпрі, однак колишньому судді вдалося втекти. Він переховувався в Україні, так як значився в міжнародному розшуку.

Чорнобук очолював Апеляційний суд в Криму з грудня 2011 по квітень 2014 го. Після анексії півострова він деякий час прослужив на стороні України в дніпропетровському батальйоні.

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