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23 вересня • оновлено в 13:36
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У Дніпропетровській області звільнили скандального суддю-сепаратиста

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Вища рада правосуддя звільнила скандального суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області Валерія Чорнобука, підозрюваного в державній зраді.

Питання про звільнення судді розглядався 19 вересня, повідомляє пресслужба ВРП.

Валерій Чорнобук

Валерій Чорнобук

"Вища рада правосуддя ухвалила звільнити Чорнобука Валерія Івановича з посади судді апеляційного суду Дніпропетровської області на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України відповідно до рішення Вищої ради юстиції від 4 серпня 2016 № 1926/0 / 15-16", – сказано в повідомленні.

У серпні 2016 року Вища рада юстиції внесла до Верховної Ради подання на звільнення Чорнобука, і парламент схвалив його. Суддя успішно оскаржив рішення депутатів, однак рішення ВРЮ залишилося в силі.

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У свою чергу ВРЮ приймав рішення на підставі встановлених ним фактів і висновків Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Отримана ними інформація свідчить про наявність в діях судді ознак порушення присяги.

Відзначається, що підставою для відкриття дисциплінарної справи стали звернення шеф-редактора програми "Люстратор 7.62" телеканалу "2 + 2" та Дніпропетровської обласної організації партії "Демократичний альянс", які стверджували про порушення Чорнобуком присяги, посилаючись на розміщене в інтернеті звернення судді із закликами до колег в анексуваному Росією Криму отримувати російське громадянство та інтерв'ю, де він закликав керуватися російським законодавством.

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"Проаналізувавши висловлювання судді Чорнобука В.І., Вища кваліфікаційна комісія суддів України дійшла висновку, що він фактично заперечував конституційний обов'язок додержуватися присяги судді", – зазначає прес-служба ВСП.

У минулому Чорнобук займав посаду судді голови Апеляційного суду Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Місце
Україна Дніпро
Тег
Вища рада юстиції
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Перов Василий
Перов Василий
В Рогулии живут одни сепаратисты активисты и ананисты... Веселое Село)))
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филипп филипыч
филипп филипыч
"с призывами к коллегам в аннексированном Россией Крыму получать российское гражданство" а у судей какой был выбор?
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Антошин Денис
Антошин Денис
Зашёл на сайт прокуратуры Крыма, а там ни слова про это дело.
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