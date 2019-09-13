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13 вересня • оновлено в 15:52
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У Дніпро їде президент: мета візиту

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Завтра, 14 вересня, президент України Володимир Зеленський приїде в Дніпро з робочим візитом. Стало відомо, що він буде робити в місті.

Як повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОДА, Зеленський поїде на Новий міст і обговорить там з міським керівництвом створення нових тролейбусних ліній на житловий масив Сонячний. Потім він відвідає турнір "Найсильніша людина України-2019" на Фестивальному причалі.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

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Раніше OBOZREVATEL писав, що Кабінет Міністрів України підтримав кандидатуру президента на посаду голови Дніпропетровської ОДА і призначив його на цю посаду. Однак про те, що Зеленський представить Олександра Бондаренко в Дніпрі 14 вересня нічого не відомо.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Дніпро
Тег
Новий міст у Дніпрі
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