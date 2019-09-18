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18 вересня • оновлено в 13:53
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У Дніпрі Зеленський провів серйозні кадрові зміни: подробиці

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У Дніпрі президент України Володимир Зеленський призначив нових суддів.

Зміни відбулися в семи районах. Відповідний документ опублікований на сайті президента України.

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Указ створений 17 вересня 2019 року №698 / 2019 "Про призначення суддів" в Дніпропетровській області. Так, були призначені:

  • суддя Кіровського районного суду міста Дніпро Олександр Колесніченко;

  • судді Червоногвардійського районного суду міста Дніпро: Дмитро Черкез і Михайло Юшков;

  • суддя Ленінського районного суду Дніпро Максим Таус.

  • суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області Олександр Стрельников;

  • суддя Жовтневого районного суду Дніпра Ольга Наумова;

  • суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області Інна Ілюшик;

  • судді Індустріального районного суду Дніпра Анна Бесіда і Євген Волошин;

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет Міністрів України призначив нового главу Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Дніпро
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