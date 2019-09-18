У Дніпрі Зеленський провів серйозні кадрові зміни: подробиці

У Дніпрі президент України Володимир Зеленський призначив нових суддів.

Зміни відбулися в семи районах. Відповідний документ опублікований на сайті президента України.

Президент України Володимир Зеленський

Указ створений 17 вересня 2019 року №698 / 2019 "Про призначення суддів" в Дніпропетровській області. Так, були призначені:

суддя Кіровського районного суду міста Дніпро Олександр Колесніченко;

судді Червоногвардійського районного суду міста Дніпро: Дмитро Черкез і Михайло Юшков;

суддя Ленінського районного суду Дніпро Максим Таус.

суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області Олександр Стрельников;

суддя Жовтневого районного суду Дніпра Ольга Наумова;

суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області Інна Ілюшик;

судді Індустріального районного суду Дніпра Анна Бесіда і Євген Волошин;

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет Міністрів України призначив нового главу Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

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