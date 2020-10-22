У Дніпрі Зе-кандидат Риженко зігнав людей на акцію на свою підтримку

Призначений Зеленським кандидат на виборах у Дніпрі Сергій Риженко займався очевидною агітацією в робочий час.

Зокрема, на поспішно організованій "зустрічі з колективом" він закликав своїх численних підлеглих – співробітників обласної лікарні ім. Мечникова – голосувати за себе на виборах мера і підтримувати "слуг народу" на виборах до місцевих рад. Про це один із медичних працівників лікарні, який побажав залишитися невідомим зі зрозумілих причин, розповів редакції "Днепро главное".

Риженко провів агітацію серед своїх підлеглих у максимально цинічній і грубій формі: з одного боку – залякуючи, з іншого – обіцяючи збільшення фінансування. Ба більше, з огляду на свою роль ставленика від "партії влади" ще до виборів Риженко чомусь максимально впевнений в успіху:

"Я знаю, що за будь-яких комбінацій ми виграємо. Мером краще – грошей більше потрапить у лікарню Мечникова. Депутатом менше – відразу говорю. Але кожен депутат може щорічно принести до свого округу, у свою установу до 5 млн грн (насправді – 2,3 млн грн. – Ред). Це теж велика цифра", – заявив Риженко.

На зустрічі з медиками Риженко залякував людей втратою роботи: "Потрібно зробити все можливе, щоб на нашій території збереглися історичні традиції. І ми не шукали місце роботи (...) по всьому місті. А приходили на нормальне своє робоче місце, яке вже й підготовлено".

А також поширював відверту брехню про те, що в разі його програшу на виборах на місці лікарні Мечникова можуть побудувати багатоповерхівки.

"Дуже великі претензії на цей шматок землі і лікарню Мечникова", – зауважив він.

Утім, головний лікар обласної лікарні не зазначив, що медзаклад підпорядковується обласній раді на чолі зі Святославом Олійником (близька людина олігарха Коломойського і також Зе-кандидат на виборах). У підсумку саме Олійник і його підлеглі можуть ухвалювати рішення про долю лікарні.

Нарешті, у гірших традиціях Януковича (з яким Риженко свого часу позував на фото) головний лікар обласної лікарні добровільно-примусово заганяв своїх підлеглих на масову акцію (автопробіг) на підтримку Зе-команди на виборах. На розумні запитання колег і підлеглих щодо маршруту та інших технічних деталей Риженко відповісти не зміг.

"Чесно кажучи, знаю, що десь через центр міста точно ми поїдемо, можливо, набережною. Там організатори самостійно займаються, не знаю", – відповів він.

Риженко "закликав" медиків не просто приєднатися до автопробігу в його честь, а й "залучати" родичів і друзів із машинами: "Я вас усіх прошу взяти участь у цьому пробігу. Якщо є можливість – взяти із собою ще кілька своїх друзів, які проїдуть разом із вами".

Підлеглі Риженко – медики обласної лікарні, обурені нахабним тиском, зрозуміло, проігнорували агітаційний "автопробіг". У підсумку акція від "слуг" і Риженко вийшла такою незначною, що Дніпро її навіть не помітив.