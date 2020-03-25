Незважаючи на відсутність фінансової підтримки Києва, мерія Дніпра доклала максимум зусиль для того, щоб місто було готовим до ефективної боротьби з епідемією коронавірусу.

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Справитися з проблемою самостійно вдалося завдяки перегляду бюджету і скороченню нецільових витрат. На закупівлю всіх необхідної техніки, засобів захисту і препаратів було виділено майже 100 мільйонів гривень, і це не гранична сума, розповів міський голова Дніпра Борис Філатов в інтерв'ю журналісту Юрію Бутусову.

За словами мера, через новий закон, згідно з яким місто позбавлене доходів від податків на землю і нерухомість, щомісяця медицина Дніпра недоотримує мільйони. У зв'язку з цим місцевій владі довелося справлятися з підготовкою до медреформи самостійно – і досить успішно. Ніхто з 10 тисяч медпрацівників міста не залишиться без роботи.

Філатов про боротьбу з коронавірусом Колаж

Крім цього, вживаються всі необхідні заходи як для запобігання захворюваності, так і лікування жертв епідемії. На даний момент в місто спрямовується велика партія апаратів ШВЛ, медичного приладдя і ліків.

"Ми продовжуємо нові закупівлі. Кожен день місто отримує за контрактом з однією з фабрик 100 костюмів біологічного захисту. 21-я лікарня вже перепрофільована під інфекційну повністю, також будуть перепрофільовані 8-я і 11-я лікарні. Йде підготовка до розгортання польового госпіталю. Комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення конфісковувати запаси спирту у підпільних "наливайок", оскільки у відкритому продажу спирту немає. Ми уклали договір з однією з косметологічних фабрик міста про виробництво антисептиків з спиртовмісних рідин, зараз в резерв закладається 88 тисяч півлітрових пляшок антисептиків, в разі спалаху епідемії ми забезпечимо всіх засобами гігієни, перш за все лікарів і поліцейських", – поділився міський голова.

Весь громадський транспорт Дніпра перепрофільований для розвезення співробітників критичної інфраструктури. Немісцеві медики і поліцейські зможуть розміститися в готелях. Не забули і про найбільш вразливу групу населення – пенсіонерів. Їх забезпечать продуктовими пайками.

"Але буде одна умова – одержувачі безкоштовного тижневого пайка не мають права виходити з дому. Той, хто отримує допомогу, а потім знову піде в магазин, отримувати пайок не буде. Також отримають виплати працюючі батьки сімей з маленькими дітьми за умови, що діти в ці дні будуть перебувати вдома", – зазначив Філатов.

З метою безпеки навколо міста на час епідемії встановлять постійні блок-пости. Це допоможе не тільки мінімізувати поширення інфекції, а й ускладнити діяльність злочинців.

"Зараз суди не можуть працювати в звичайному режимі. Тому попереджаю на період епідемії всіх потенційних грабіжників і злодіїв, у яких немає совісті або інстинкту самозбереження. Ті, хто в такий час буде грабувати, можуть не встигнути знайти адвоката. Ми будемо боротися зі свавіллям так само жорстко, як в 2014-му боролися зі зрадниками України", – підсумував мер.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Борис Філатов звинуватив парламент і Кабінет міністрів у бездіяльності та потуранні великому бізнесу. За його словами, податкові пільги для великого бізнесу знищать місцеві бюджети і можливість міст хоч якось протистояти епідемії коронавірусу і забезпечувати елементарні потреби.

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