У Дніпрі визнали недійсними результати голосування на одній з дільниць. Відео

Окружна виборча комісія №25 в Дніпрі визнала недійсними результати голосування на дільниці №121366 (розташований в Дніпровській клінічної лікарні №21).

Дане рішення було прийнято у зв'язку зі скаргою довіреної особи кандидата в депутати Загіда Краснова, передає пресслужба громадянської мережі "Опора" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця новини).

tsn.ua

Повідомляється, що члени відповідної виборчої комісії вносили зміни до списку виборців в день голосування без рішення суду, а також у графі "Примітки" не вказували, що виборець отримав тільки один бюлетень - в загальнодержавному окрузі.

Крім того, в скарзі зазначалося, що член комісії, який видав виборчий бюлетень, не робив позначку "голосував за місцем перебування", не вказав своє прізвище і не розписався.

Окружна комісія розглянула скаргу і прийняла рішення про перерахунок бюлетенів з вказаної ділянки, після чого визнала голосування там недійсним.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Філатов у відкритому зверненні до Зеленському закликав провести дострокові вибори в органи місцевого самоврядування.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!