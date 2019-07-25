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У Дніпрі визнали недійсними результати голосування на одній з дільниць. Відео

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Окружна виборча комісія №25 в Дніпрі визнала недійсними результати голосування на дільниці №121366 (розташований в Дніпровській клінічної лікарні №21).

Дане рішення було прийнято у зв'язку зі скаргою довіреної особи кандидата в депутати Загіда Краснова, передає пресслужба громадянської мережі "Опора" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця новини).

У Дніпрі визнали недійсними результати голосування на одній з дільниць. Відео

tsn.ua

Повідомляється, що члени відповідної виборчої комісії вносили зміни до списку виборців в день голосування без рішення суду, а також у графі "Примітки" не вказували, що виборець отримав тільки один бюлетень - в загальнодержавному окрузі.

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Крім того, в скарзі зазначалося, що член комісії, який видав виборчий бюлетень, не робив позначку "голосував за місцем перебування", не вказав своє прізвище і не розписався.

Окружна комісія розглянула скаргу і прийняла рішення про перерахунок бюлетенів з вказаної ділянки, після чого визнала голосування там недійсним.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Філатов у відкритому зверненні до Зеленському закликав провести дострокові вибори в органи місцевого самоврядування.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро Выборы 2019 ЦВК
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