У Дніпрі створили штаб з питань готовності реагування на поширення китайського коронавірусу COVID-19. На це з міського бюджету виділили 98 мільйонів гривень.

Відповідне розпорядження підписав мер Борис Філатов, повідомили на сайті міської ради Дніпра. Засоби перерозподілили в резервний фонд під час позачергового виконкому.

Ці гроші спрямують на вирішення оперативних питань, пов'язаних із коронавірусом, зокрема, закупівлю необхідного медичного обладнання, ліків, одягу, а також проведення профілактичних заходів.

Борис Філатов dniprorada.gov.ua

Мер Дніпра заявив, що майже місяць тому департамент охорони здоров'я Дніпропетровської області визначив 21-у міську інфекційну лікарню госпітальною базою в разі спалаху коронавірусу. В цьому закладі, за словами Філатова, немає ні медикаментів і захисних костюмів, ні грошей на їхнє придбання.

"Обласні чиновники досі не вирішили питання з фінансуванням і не відповідають на листи мерії. Саме тому керівництво Дніпра ухвалило рішення про підготовку комплексу заходів до можливого спалаху вірусу, щоб у разі необхідності вжити оперативні дії для безпеки і здоров'я містян", – зазначили в мерії.

У Дніпрі виділили майже 100 млн на запобігання епідемії коронавірусу dniprorada.gov.ua

У Дніпрі виділили майже 100 млн на запобігання епідемії коронавірусу dniprorada.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше:

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