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28 лютого • оновлено в 17:37
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У Дніпрі виділили майже 100 млн на запобігання епідемії коронавірусу

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У Дніпрі створили штаб з питань готовності реагування на поширення китайського коронавірусу COVID-19. На це з міського бюджету виділили 98 мільйонів гривень.

Відповідне розпорядження підписав мер Борис Філатов, повідомили на сайті міської ради Дніпра. Засоби перерозподілили в резервний фонд під час позачергового виконкому.

Ці гроші спрямують на вирішення оперативних питань, пов'язаних із коронавірусом, зокрема, закупівлю необхідного медичного обладнання, ліків, одягу, а також проведення профілактичних заходів.

Борис Філатов

Борис Філатов

dniprorada.gov.ua

Мер Дніпра заявив, що майже місяць тому департамент охорони здоров'я Дніпропетровської області визначив 21-у міську інфекційну лікарню госпітальною базою в разі спалаху коронавірусу. В цьому закладі, за словами Філатова, немає ні медикаментів і захисних костюмів, ні грошей на їхнє придбання.

"Обласні чиновники досі не вирішили питання з фінансуванням і не відповідають на листи мерії. Саме тому керівництво Дніпра ухвалило рішення про підготовку комплексу заходів до можливого спалаху вірусу, щоб у разі необхідності вжити оперативні дії для безпеки і здоров'я містян", – зазначили в мерії.

У Дніпрі виділили майже 100 млн на запобігання епідемії коронавірусу

У Дніпрі виділили майже 100 млн на запобігання епідемії коронавірусу

dniprorada.gov.ua

У Дніпрі виділили майже 100 млн на запобігання епідемії коронавірусу

У Дніпрі виділили майже 100 млн на запобігання епідемії коронавірусу

dniprorada.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше:

  • В Івано-Франківську 63-річну жінку, яка приїхала з Італії, госпіталізували з підозрою на коронавірус.

  • На пунктах пропуску через державний кордон України під час температурного скринінгу в декількох осіб запідозрили коронавірус COVID-19.

  • В аеропорту "Бориспіль" виявили жінку з підвищеною температурою, яка прибула в Україну з Італії. Її відразу доправили до медзакладу, щоб перевірити, чи не хвора вона на смертельний коронавірус COVID-19.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Особа
Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
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