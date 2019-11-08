У Дніпрі вибрали нового голову облради: хто він

У п'ятницю, 8 листопада, на сесії обласної ради депутати обрали нового голову після відставки Гліба Прігунова. Ним став Святослав Олійник.

З 2015 року Олійник обіймав посаду заступника голови облради. За його призначення на пост проголосував 91 депутат з 93, повідомляє OBOZREVATEL з місця подій.

Святослав Олійник є близьким соратником олігарха Ігоря Коломойського. У 2014-15 роках він був його заступником як голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Раніше Олійник працював в органах прокуратури та був народним депутатом.

Святослав Олійник Апостроф

Раніше OBOZREVATEL писав, що Гліб Пригунов заявив про свою відставку з посади голови Дніпропетровської обласної ради. Раніше стало відомо, що його хочуть звільнити на найближчій сесії.

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