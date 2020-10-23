У Дніпрі студентам пропонували 250 гривень за голос за кандидата в мери

У Дніпрі напередодні місцевих виборів студентам Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара пропонували гроші за голос за одного з кандидатів в мери міста.

За продаж свого голосу обіцяли заплатити 250 гривень, передає "Днепр Час".

Як стало відомо, "приваблива" пропозиція з'явилася в гуртожитку №4 ДНУ.

Все, що треба зробити – прийти в день виборів на дільницю, поставити галочку навпроти прізвища потрібного кандидата та відправити куратору фото бюлетеня.

Важливо відзначити, що згідно з ч.1 ст. 160 Кримінального кодексу України, за підкуп виборців правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Тим людям, які зробили продаж свого голосу, також загрожує покарання у вигляді штрафу або навіть позбавлення волі до двох років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі викрили хакера, який продавав персональні дані людей перед виборами. Зловмисник здійснював це на хакерському форумі.