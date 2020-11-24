У Дніпрі склали "рейтинг брехні" від опонентів Філатова перед виборами

У Дніпрі зібрали основні фейкові заяви опонентів переобраного на новий пост міського голови Бориса Філатова, які під час передвиборчої кампанії напередодні місцевих виборів вилили на нього чимало бруду, але так і не змогли вплинути на рішення містян.

Як пише "Наше місто", тепер багатьом "базікам" є, над чим замислитися, оскільки мер зберіг свою посаду, отримавши понад 80% підтримки містян.

Показовою може стати історія ексзаступниці мера Ірини Зайцевої. Сьогодні важко знайти хоча б один запис її виступу, в якому б вона не звинувачувала міську владу у всіх бідах і напастях. Критика – річ корисна лише в тому разі, якщо містить конструктив.

Ірина Зайцева критикувала діяльність Філатова Наше місто

Як стверджує видання, претензії Ірини Зайцевої до команди Філатова щодо занедбаності міських парків нічого, крім посмішки, викликати не можуть.

"Чи не з її чи подачі з парку Глоби роками вичавлювали все до останньої копійки. Чи не вона стала одним із вигодонабувачів зростаючих тут як гриби після дощу ресторанів і кафе? Другим вигодонабувачем, варто нагадати, був нинішній опонент Філатова Загід Краснов. Саме його дружина Ельвіра і завідувала справами тамтешніх розважальних закладів. Довести до дійсно плачевного стану прекрасний парк Ірині Зайцевій вдалося. А ось розгледіти ті сквери і нові зелені зони відпочинку містян, які за п'ять років створила команда Філатова, не вдалося", – йдеться в матеріалі.

Згадали журналісти і критику команди Філатова представницею конкуруючого штабу Оленою Зеєвою. Видання вважає її претензії до міської влади досить дивними.

Олена Зєєва Наше місто

"Чи хочу я жити в місті, ... в якому ЖЕК не робить абсолютно нічого, але водночас справно вимагає оплату не наданих послуг?! А ОСББ не отримує жодної допомоги, тому що не дозволяють красти хитрим чиновникам..." – говорила Зєєва.

"І це при тому, що якраз ОСББ в нашому місті мають таку підтримку, як ні в жодному іншому населеному пункті країни. Мабуть, у запалі політичної боротьби ця дніпрянка вважає цілком нормальним переходити на особистості, відверто ображаючи представників керівництва міста. Однак, сама похвалитися особливими досягненнями на благо нашого мегаполісу, Олена Зєєва не може", – відзначили журналісти.

Підприємець Дмитро Хозин до недавнього часу представляв у міській раді Блок Петра Порошенка. Але на останні вибори пішов під прапорами "ДемАльянсу" (не пройшов, до речі). Стара політична сила, ймовірно, не захотіла зв'язуватися з прогульщиком. Адже він відвідав лише половину пленарних засідань сесій міськради і лише третину (!) засідань комісій, в яких був представлений. Будучи непримиренним критиком політики Бориса Філатова, цей юнак не спромагається в своїх гнівних тирадах займатися хоча б банальним фактчекінгом.

Дмитро Хозин – непримиренний критик політики Бориса Філатова Наше місто

"Філатов зараз мало обіцяє. Не обіцяє справедливої програми підтримки ОСББ, як і не обіцяє нормального Бюджету участі, не обіцяє знизити тарифи на комунальні послуги, які стали найвищими в країні", – написав він буквально за кілька днів до другого туру.

"Тобто з програмою і стратегічним планом Філатова, який можна було отримати від волонтерів буквально на кожному розі, Дмитро Хозин ознайомитися не зміг. Що ж стосується комунальних тарифів, то тут взагалі вийшло "незручно". Адже за тією ж низькою ціною на воду Дніпро йде третім у країні. Мабуть, цю інформацію пан Хозин теж "прогуляв"", – наголосило видання.

ЗМІ висловило надію, що подібні персонажі поступово йтимуть у політичне минуле, а керівництво міста – успішно працюватиме на чолі з Борисом Філатовим.