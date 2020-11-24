У Дніпрі склали "рейтинг брехні" від опонентів Філатова перед виборами

У Дніпрі зібрали основні фейкові заяви опонентів переобраного на новий пост міського голови Бориса Філатова, які під час передвиборчої кампанії напередодні місцевих виборів вилили на нього чимало бруду, але так і не змогли вплинути на рішення містян.

Як пише "Наше місто", тепер багатьом "базікам" є, над чим замислитися, оскільки мер зберіг свою посаду, отримавши понад 80% підтримки містян.

Показовою може стати історія ексзаступниці мера Ірини Зайцевої. Сьогодні важко знайти хоча б один запис її виступу, в якому б вона не звинувачувала міську владу у всіх бідах і напастях. Критика – річ корисна лише в тому разі, якщо містить конструктив.

Як стверджує видання, претензії Ірини Зайцевої до команди Філатова щодо занедбаності міських парків нічого, крім посмішки, викликати не можуть.

"Чи не з її чи подачі з парку Глоби роками вичавлювали все до останньої копійки. Чи не вона стала одним із вигодонабувачів зростаючих тут як гриби після дощу ресторанів і кафе? Другим вигодонабувачем, варто нагадати, був нинішній опонент Філатова Загід Краснов. Саме його дружина Ельвіра і завідувала справами тамтешніх розважальних закладів. Довести до дійсно плачевного стану прекрасний парк Ірині Зайцевій вдалося. А ось розгледіти ті сквери і нові зелені зони відпочинку містян, які за п'ять років створила команда Філатова, не вдалося", – йдеться в матеріалі.

Згадали журналісти і критику команди Філатова представницею конкуруючого штабу Оленою Зеєвою. Видання вважає її претензії до міської влади досить дивними.

"Чи хочу я жити в місті, ... в якому ЖЕК не робить абсолютно нічого, але водночас справно вимагає оплату не наданих послуг?! А ОСББ не отримує жодної допомоги, тому що не дозволяють красти хитрим чиновникам..." – говорила Зєєва.

"І це при тому, що якраз ОСББ в нашому місті мають таку підтримку, як ні в жодному іншому населеному пункті країни. Мабуть, у запалі політичної боротьби ця дніпрянка вважає цілком нормальним переходити на особистості, відверто ображаючи представників керівництва міста. Однак, сама похвалитися особливими досягненнями на благо нашого мегаполісу, Олена Зєєва не може", – відзначили журналісти.

Підприємець Дмитро Хозин до недавнього часу представляв у міській раді Блок Петра Порошенка. Але на останні вибори пішов під прапорами "ДемАльянсу" (не пройшов, до речі). Стара політична сила, ймовірно, не захотіла зв'язуватися з прогульщиком. Адже він відвідав лише половину пленарних засідань сесій міськради і лише третину (!) засідань комісій, в яких був представлений. Будучи непримиренним критиком політики Бориса Філатова, цей юнак не спромагається в своїх гнівних тирадах займатися хоча б банальним фактчекінгом.

"Філатов зараз мало обіцяє. Не обіцяє справедливої програми підтримки ОСББ, як і не обіцяє нормального Бюджету участі, не обіцяє знизити тарифи на комунальні послуги, які стали найвищими в країні", – написав він буквально за кілька днів до другого туру.

"Тобто з програмою і стратегічним планом Філатова, який можна було отримати від волонтерів буквально на кожному розі, Дмитро Хозин ознайомитися не зміг. Що ж стосується комунальних тарифів, то тут взагалі вийшло "незручно". Адже за тією ж низькою ціною на воду Дніпро йде третім у країні. Мабуть, цю інформацію пан Хозин теж "прогуляв"", – наголосило видання.

ЗМІ висловило надію, що подібні персонажі поступово йтимуть у політичне минуле, а керівництво міста – успішно працюватиме на чолі з Борисом Філатовим.