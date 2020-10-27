У Дніпрі секретар міської виборчої комісії замість підрахунку голосів поїхав підтримати партнера

Секретар Дніпровської міської комісії Андрій Баско ось уже кілька годин перебуває в територіальній виборчій комісії АНД-району Дніпра, поки черги з втомлених представників дільничних комісій марно намагаються здати протоколи до міськвиборчкому.

Здавалося б, з огляду на вкрай напружену обстановку навколо роботи міського виборчкому і вельми невтішну її оцінку з боку членів дільничних комісій, причина відсутності на робочому місці секретаря місТВК повинна бути прозорою і дуже важливою, але як-небудь прокоментувати журналістам своє перебування в АНД тервиборчкомі Баско категорично відмовився, пише "Дніпровська панорама".

Представники відразу декількох політичних партій, які перебувають в АНД ТВК, поза камерою висловили припущення, що поява Баско в АНД зумовлена ще одним учасником місцевих виборів – Загідом Красновим. Як відомо, з останнім Баско пов'язують давні ділові й політичні відносини, завдяки чому в Дніпрі за ним стійко закріпилося реноме "людини Краснова". Співрозмовники стверджують, що перебування Баска в районній комісії може пояснюватися тільки бажанням Баска допомогти своєму партнеру й покровителю: від захисту результатів його політсили до спроби вплинути на хід і результат підрахунку голосів на опорному для Краснова районі.

Як зазначається, раніше Баско вже був причетний до махінацій під час передвиборчої кампанії цього року, а також на довиборах до ВР в 2016 році, які Загід Краснов програв.

Крім того, ЗМІ повідомляють, що робота міської виборчої комісії також свідомо затягується її керівництвом.

Нагадаємо, що мер Дніпра Борис Філатов звернувся до керівників політичних партій із закликом вплинути на своїх представників у місцевих виборчкомах, щоб забезпечити об'єктивний і оперативний підрахунок голосів і підбиття підсумків виборів.