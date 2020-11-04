У Дніпрі розкрили махінації Загіда Краснова – ЗМІ

У Дніпрі активісти розкрили схему махінацій Загіда Краснова. Зокрема, аналіз соцмереж показав, що було організовано масовий підкуп виборців на користь політика Краснова, якого знають як людину з багатим кримінальним минулим.

Зазначається, що напередодні виборів скупкою голосів для Загіда Краснова займалися десятки його найманців. Про це стало відомо виданню "Днепр. Главное".

Як повідомляють журналісти, за допомогою масової розсилки люди політика пропонували дніпрянам проголосувати за Краснова на виборах і отримати гроші, що є кримінальним злочином. Водночас з'явилися прямі свідчення, як один із "мажорних" наближених Краснова займався скупкою голосів на користь Краснова за 250-400 гривень.

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Активісти стверджують, що Максим Валенко, студент і глава студради дніпровського інституту Національної академії держуправління при президентові, розсилав повідомлення з пропозиціями продати голос за Краснова.

Валенко активно підтримує клан Краснова і не приховує свою мотивацію. Зокрема, просто на своїй сторінці у ФБ він веде агітацію за ставлеників Загіда і водночас постить фото з гламурних вечірок з алкоголем у ресторані-клубі Краснова "Ріо" і знімки на тлі новенької БМВ.

Оскільки підкуп виборців і продаж голосів – це кримінальний злочин, молодик, по суті, підставив своїх однокурсників, друзів, знайомих та інших під статтю,запропонувавши продати голос за 250-400 гривень. Кримінальний кодекс передбачає за це до трьох років позбавлення волі.

Містяни в соцмережах обурені тим, що Загід Краснов і наближені втягують у махінації молодих дніпрян, які беруть участь у незаконних діях на кшталт скупки голосів для Краснова і підставляють під кримінальну статтю своїх знайомих і друзів.

Нагадаємо, що в день виборів у Дніпрі масово затримували виборців, зокрема студентів, які спокусилися на гроші мафії Краснова, продали голос і прямо на ділянках робили фото відміток в бюлетенях, що заборонено законом. Тепер у них будуть проблеми із законом, водночас сам Краснов і його наближені будуть до останнього ухилятися від відповідальності за допомогою грошей і зв'язків. До речі, обізнані джерела повідомляють, що значна частина коштів, яку в штабі Краснова виділяли на підкуп виборців, була привласнена тими, хто безпосередньо скуповував голоси.

Як зазначали експерти, влаштовані Загідом Красновим на виборах масові фальсифікації, скупка голосів через "сітки", "каруселі" (винос бюлетенів) та інші махінації дозволили кандидату від криміналу незаконно отримати значну частину голосів. Нині люди Краснова, заведені у виборчкоми, наполегливо затягують підрахунок голосів, щоб встигнути сфальсифікувати додаткові голоси на його користь і допомогти Загіду Краснову пробратися в 2-й тур виборів мера Дніпра.