У Дніпрі представники виборчого штабу Філатова розповіли про порушення передвиборчого процесу

У виборчому штабі кандидата на пост мера Дніпра Бориса Філатова розповіли про порушення передвиборчого процесу, які були зафіксовані на дільницях міста.

Як повідомляє "Дніпровська панорама", представник виборчого штабу Олександр Санжара нагадав, що в першому турі виборів фіксували велику кількість порушень, пов'язаних із фотографуванням виборчого бюлетеня.

"Таких випадків виявлено десятки. У нас навіть була одна дільниця, де було 4 випадки поспіль, тобто прийшов один чоловік, його зловили, викликали поліцію, потім другий, третій, четвертий", – зазначив Олександр Санжара.

За словами представника виборчштабу, саме через масові фальсифікації чинний мер Борис Філатов не зміг отримати 50% голосів у першому турі.

"Зараз дуже багато телеграм-груп, груп в інших соціальних мережах, що закликають всіх піти попрацювати на виборах. А як попрацювати, вони не пояснюють. У приватних розмовах з адміністратором стає зрозуміло, що вони пропонують продати свій голос за одного з кандидатів. Проте кандидата вони скажуть пізніше – саме в день виборів. Дивним чином цей кандидат, бюлетені з позначками за якого були виявлені на першому турі виборів на фотографіях, отримав на 500 голосів більше найближчого свого конкурента Олександра Вілкула, і зараз перебуває в другому турі виборів мера. Тому ми розуміємо, що ця схема триває і тільки розвивається", – зазначив Санжара.

Він також зазначив, що вони закликають дніпрян не продавати свій голос і нагадав про кримінальну відповідальність за вчинення таких дій.

Ще один представник виборчого штабу Бориса Філатова, Іван Васючков, наголосив, що зараз у соцмережах мусують чимало фейкової інформації, і попросив виборців бути пильними.

"Ходять чутки про те, що, нібито, хтось із представників нашого чинного мера намагається підкупити виборців. Ми відповідально заявляємо про те, що ця інформація не відповідає дійсності. Це провокації, які здійснюють наші політичні опоненти для того, щоб, скажімо так, розмити їхні вже майже доведені фальсифікації. Тому обов'язково прийдіть на вибори, захистіть результат, захистіть Дніпро", – зазначив Іван Васючков.

Також представники штабу звернулися в правоохоронні органи з проханням простежити за ситуацією в день виборів.