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Вибори до Верховної Ради України 2019

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У Дніпрі мажоритарників від "Слуги народу" відбирали на відкритому конкурсу

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Голова політичної партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що кандидатів в депутати по мажоритарних округах в Дніпропетровській області відбирали на відкритому конкурсі.

Він зазначив, що новим особам потрібно давати можливість прийти до влади і змінити її. Про це Дмитро Разумков повідомив на пресконференції в "Мост-Днепр" у понеділок, 1 липня.

"Мажоритарників ми відбирали на відкритому конкурсі. За підсумками пройшло досить багато хлопців, які так чи інакше брали участь у попередній виборчій кампанії, яких непогано знають регіональні штаби. Також є люди, які з'явилися завдяки цьому конкурсу. Це також добре, адже позиція Володимира Зеленського та партії "Слуга народу" – до влади потрібно давати можливість прийти новим особам, які зможуть її змінити. наскільки вони будуть ефективні, наскільки ми правильно їх вибрали - виборці зможуть дати оцінку 21 липня ", – розповів Разумков.

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Він додав, що планується поміняти законодавство і це дозволить відкликати народних депутатів, оскільки той механізм, який зараз існує, не відповідає викликам, які ставить перед парламентом суспільство.

"Зараз ми наймаємо народного депутата на роботу на 5 років і його звільнити неможливо, яким би він недбайливим не був. Плюс він сидить і нічого не робить, а ще зарплату отримує. Так ось у виборців повинна бути можливість відкликати народного депутата, якщо він не відповідає тим завданням, заради яких його наймало суспільство. Наприклад, якщо він не ходить на роботу, якщо він голосує за себе і за сусіда, не виконує ті функції, які спочатку на себе взяв. Ми своїх покривати не будемо, якщо хтось із них буде помічений в чомусь "неправильному", чи не буде реалізовувати ту політику, яку сьогодні декларує - йому не місце в парламенті. Ми знайдемо спосіб, як це змінити в рамках чинного законодавства ", – підкреслив голова партії.

Партія "Слуга народу"

Партія "Слуга народу"

Liga.net

Також Разумков заявив, що проводити дострокові місцеві вибори – недоцільно:

"Сьогодні очікуються парламентські вибори, потрібно до них готуватися. В першу чергу, наша задача – перемогти на мажоритарних округах, а також отримати хороший результат в рамках виборчої кампанії за списками. Не менш важливе завдання полягає у формуванні коаліції, обрання прем'єр-міністра, формуванні уряду, далі прийняття бюджету, повернення місії МВФ і багато іншого. Проводити дострокові місцеві вибори – недоцільно. Думаю, вони пройдуть в 2020 році ", – заявив він.

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Голова партії додав, що одне з основних умов для кандидатів від партії "Слуга народу" - відсутність в їх резюме запису "народний депутат". Якщо людина ефективна, їй потрібно дати шанс і можливість реалізувати ті речі, в яких вона розбирається:

"Однією з основних умов для кандидатів в депутати - відсутність в їх резюме запису "народний депутат", як сьогодні, так і раніше. І в цьому плані ми єдина політична сила, яка витримала цей критерій. Якщо люди відстоюють, і їх інтереси схожі з нашими інтересам і завданнями, значить їм з нами по дорозі. Якщо нам з ними по шляху, значить, у нас є можливість спільно реалізувати всі ті завдання, які ставимо ми як партія і ставите ви, як виборці. Природно ми беремо таких людей і намагаємося рухатися разом", – сказав Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, список п'яти політичних партій, які можуть пройти до Верховної Ради України на дострокових виборах.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Дмитро Разумков
Місце
УкраїнаДніпро
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