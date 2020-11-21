У Дніпрі перед виборами запустили фейк про платні парковки

Напередодні другого туру виборів мера, які відбудуться 22 листопада у Дніпрі, невідомі поширювали фейкові листівки про "нові правила паркування в місті".

Згідно з текстом, зроблених на коліні кривих листівок, водії, які паркують свої авто у дворах будуть нібито платити за парковку. В іншому випадку їх чекає штраф, пише "Наше Місто".

У публікації йдеться, що криво видрукувані на кольоровому принтері листівки підкладали під двірники припаркованих автомобілів. З огляду на велику кількість помилок за частиною граматики і пунктуації, над провокацією постаралися люди, які явно далекі від слов'янської мовної групи.

"На листівках, – нібито "нові правила паркування", згідно з якими, користуючись будь-яким майданчиком для паркування, – в тому числі прибудинкові території та внутрішньоквартальні дороги, водії зобов'язані будуть платити за парковку. У разі відмови – порушникам загрожує штраф в 300 гривень", – йдеться в статті.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook заступника мера Дніпра Михайло Лисенко, – листівки, так само, як і інформація на них – фейк. Черговий "вброс" і провокація одного з кандидатів на пост мера Дніпра.

"В акурат перед першим туром виборів, якщо ви пам'ятаєте, "підтанцьовка" Загіда Геннадійовича Краснова споганлили сотні авто містян наклейками "нібито за Філатова". Я приводив фотовилов даних персонажів у себе на сторінці. На даний момент заведено кілька кримінальних справ про псування чужого майна громадян . Ми будемо вас інформувати. Перед другим туром, мешканці гірських ущелин вирішили піти далі та з їх точно зору глибше. На транспортних засобах, тепер розміщуються листівки. З усією відповідальністю заявляю, що ці листівки є боягузливою передвиборною провокацією Краснова. В зв'язку з вищевикладеним, прошу Краснова, за таку дію не підвищувати ранг його "політтехнологів" вище Джейран другого рівня", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Дніпра Борис Філатов. сказав, що ЦВК займається політичними маніпуляціями і "крутить членами виборчих комісій як циган сонцем".