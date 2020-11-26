У Дніпрі охорона заборонила журналістам знімати Зеленського. Фото та відео

У Дніпрі охорона президента України Володимира Зеленського не дозволяла журналістам місцевих ЗМІ знімати його під час покладання квітів до меморіалу героїв Революції Гідності.

Це сталося під час візиту глави держави в місто 26 листопада, повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Охоронці посилалися на те, що захід "не публічний" і вимагали припинити зйомку.

"Нам вдалося зняти процес покладання квітів виключно завдяки максимальній байдужості у відповідь на прохання охорони припинити зйомку. Той факт, що Володимир Зеленський приїхав в Дніпро з офіційним візитом, а захід проходив в громадському місці, їх не хвилював, як і інших співробітників служби охорони на інших локаціях, які сьогодні відвідав гарант", – пояснили у виданні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні під час візиту Володимира Зеленського в Дніпро з'явилася інформація, що охорона президента зламала ребро активістці.

В Управлінні державної охорони тоді заявили, що охоронці президента Володимира Зеленського не застосовували фізичну силу.