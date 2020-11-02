У Дніпрі люди Загіда Краснова саботують підбиття підсумків виборів. Відео

Місцеві вибори в Дніпрі вже поставили своєрідний антирекорд: так довго підрахунок голосів ведеться вперше. На думку експертів, причиною стала спроба Краснова вкрасти очевидну перемогу у Бориса Філатова і будь-якому разі пролізти до другого туру.

Як повідомляє "Горсовет", члени виборчих комісій, заведені політиком із кримінальним минулим Красновим, навмисне затягують підрахунок голосів, тим самим саботують оперативне та адекватне підбиття підсумків місцевих виборів.

У мережі з'явилося відео з Чечелівської районної ТВК, на якому видно потворну поведінку членів комісій від "Слуги народу", "Батьківщини" і "За майбутнє" – тих політсил, від яких заводив своїх людей до виборчих комісій Загід Краснов і його спонсори.

"Члени відкрито і нахабно саботують роботу ТВК і перерахунок бюлетенів, – повідомляють очевидці. – Згодом вони самовільно покинули засідання, кворуму немає".

Раніше в цій же Чечелівській ТВК виник скандал у зв'язку з тим, що Загід Краснов міг використовувати партію "Голос" для махінацій: за квотою цієї політсили в райТВК завели людину, що працює в одному з бізнесів, пов'язаних із Загідом Красновим.

Крім того, в виборчком від "Голосу" направили кандидатку від "Слуги народу", прямо порушивши закон, підставивши її під кримінальну відповідальність, а всі підсумки роботи виборчкому – під ризик повної правової неспроможності.

Нагадаємо, Загід Краснов влаштував масові фальсифікації на виборах у Дніпрі – скупку голосів на свою користь, брудні "каруселі": винос бюлетенів, фотографування та ін. порушення. Це дозволило йому "прихопити" частину голосів і спробувати вийти на 2-е місце в боротьбі за пост мера.

Водночас безумовним лідером є чинний мер Борис Філатов, який випереджає будь-якого із суперників у три рази, відзначав політолог Ігор Рейтерович.

Однак, саме фальсифікації і відверта крадіжка голосів із боку кримінального політика Краснова позбавляють Бориса Філатова його перемоги вже в 1-му турі виборів.

Оглядачі відзначають, що ніколи раніше підрахунок голосів на виборах у Дніпрі не затягувався настільки. Водночас ЦВК і правоохоронці зараз просто не встигають відреагувати на кричущі порушення з боку Загіда Краснова.