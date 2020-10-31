У Дніпрі люди Загіда Краснова підкуповували виборців за 300 грн – ЗМІ

Представники "Громадської сили" та її лідер Загід Краснов заради того, щоб потрапити до міськради, не зупинилися перед підкупом виборців.

За голоси дніпрян вони пропонували 300-400 гривень. Про це повідомляли як містяни, так і спостерігачі, передає "Дніпровська панорама".

"Фотку" з голосом за свого лідера команда Краснова, як зазначають містяни, які отримали пропозиції в месенджери, оцінила в 300 гривень. Пропонувалося заробити і більше, якщо знайдеться ще десять людей.

Крім того, на виборчих дільницях, зокрема в АНД-районі, зафіксували безліч порушень: спроби винести бюлетені або в кабінці, а часом і за її межами, зробити фото бланка з правильною "галочкою" і паспортом. Однак людей забули попередити, що за це загрожує кримінальною відповідальністю.

Як писав OBOZREVATEL, у Дніпрі відразу кілька партій звинувачують політика з кримінальним минулим Загіда Краснова в махінаціях, через які дві політсили не проходять до місцевої ради.