У Дніпрі хочуть змінити голову обласної ради: з'явилися подробиці

У Дніпрі можуть звільнити главу обласної ради Гліба Пригунова. Це питання депутати розглянуть на наступній сесії 8 листопада.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з проєкту розпорядження про скликання чергової сесії. Документ опублікували на сайті обласної ради.

Глава обласної ради Дніпра Гліб Пригунов Пресслужба обласної ради

Крім того, на сесії планують обрати нового голову та двох його заступників. Згідно з документом, на розгляд ради винесуть наступні питання:

Про звільнення голови Дніпропетровської обласної ради VII скликання Гліба Пригунова.

Про вибори голови Дніпропетровської обласної ради VII скликання.

Про вибори першого заступника голови Дніпропетровської обласної ради VII скликання.

Про вибори заступника голови Дніпропетровської обласної ради VII скликання.

Про постійні комісії Дніпропетровської обласної ради VII скликання.

Про внесення змін до штатної чисельності та структури виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради VII скликання.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі сталася страшна ДТП біля Південного мосту. В результаті зіткнення постраждали діти.

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