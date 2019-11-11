У 2020 році будуть побудовані і реконструйовані 16 пунктів митного пропуску, - радник прем'єра Юрій Голик

Проект глобальної реконструкції пунктів пропуску, розроблений радником прем'єра Юрієм Голиком і Главою Митної служби Максом Нефьодовим, представив головний митник на своїй сторінці в Фейсбук.

Масштаб реформи не завжди однозначно сприймається самими митниками, проте Макс Нефьодов впевнений в успіху і солідарний в цьому з Юрієм Голиком:

"Не можу сказати краще, ніж Юрій Голик. Пункти пропуску можуть і будуть такими. Незважаючи на всі палки в колеса, симулювання ідіотизму, саботаж і відверту протидію багатьма" досвідченими держслужбовцями ". Тому що Нова митниця повинна виглядати так", – розповів Нефьодов.

Автори проекту розкрили також і деталі майбутніх робіт на митниці:

"- У наступному році починаємо 16 об'єктів, з них 3 за міжнародні кошти;

- 12 хочемо закінчити в 2020, витративши 488 млн.грн., закладених в проект бюджету;

- ще 2 в 2021, ще 2 у 2022;

- в майбутньому колись ще потрібно купити 3 стаціонарних сканера і відремонтувати 11 мобільних;

- в 2020 плануємо оснастити 16 пунктів пропуску ваговими комплексами;

- в майбутньому по 12 пунктам потрібно створити інтегровані системи відеоспостереження (але це недешево);

- нарешті, на майбутнє починаємо проекти землевідведень і проектно-кошторисну документацію по 19 додатковим проектам", – пише Макс Нефьодов.

Нещодавно Юрій Голик нагадай ще про один успішний експеримент. У 2016 році міста Марганець, Покров і Нікополь на Дніпропетровщині були повністю переведені на альтернативне теплопостачання. На жаль, інші міста поки не брали з них приклад.

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