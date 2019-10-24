У 2020 році буде єдина і точна карта всіх природних ресурсів України – Юрій Голик

Радник прем'єр-міністра Юрій Голик розповів, як найближчим часом зміниться Держгеокадастр.

Після наради прем'єр-міністра і главами всіх кадастрів України, Юрій Голик був вражений, що кадастри не є об'єднані, а деяких карт навіть немає онлайн.

"Станом на три тижні тому кожен кадастр жив своїм життям, обміну інформацією практично не було, багато даних були закриті, відома всіх даних на одну карту не було і, в цілому, була суміш пофігізму з підходом" а так було завжди "", – пише він у Facebook.

Тепер щотижня нові дані з'являються на карті Держгеокадастра: ліси, незареєстровані землі, природно-заповідний фон, водоохоронні зони тощо вносяться на одну карту. Також почали публікуватися всі рішення територіальних підрозділів.

Крім того, готовий проєкт Закону "Про Національну інфраструктуру геопросторових даних", який передбачає безкоштовний доступ до інформації.

"У цьому році буде проведена ортофотос'емка територій двох областей. Навесні наступного року – всіх інших. В результаті, вже в наступному році буде єдина і точна карта всіх природних ресурсів країни", - обіцяє радник.

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