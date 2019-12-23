У 2020-му Укравтодор отримає на ремонт доріг в три рази більше грошей – радник прем'єра Голик

У Верховній Раді зареєстровані законопроекти №2660 і №2661, які дозволять Укравтодору залучити зовнішнє фінансування.

Ухвалення цих законопроектів дає можливість отримати додатково 20 млрд грн на ремонт доріг. Про це повідомив в Facebook радник прем'єр-міністра України Юрій Голик.

"Зараз є рішення, що дозволяє додати ще 20 млрд грн на ремонт доріг Укравтодору в 2020-му році. Разом на ремонт доріг Укравтодору буде 51,5 млрд грн. Більш ніж у три рази більше, ніж в цьому році. Але це тільки початок" , - написав він.

Юрій Голик

У наступному році в Дорожньому фонді вже є 31,5 млрд грн на ремонт доріг, які знаходяться на балансі Укравтодору. У 2019 му ця сума становила лише 15 млрд грн.

Як підкреслив радник прем'єра, фінансування дорожньої галузі - це робочі місця, зарплати, податки, в тому числі до місцевих бюджетів, і ідеальні дороги.

Раніше Юрій Голик повідомив, що ремонт і будівництво доріг, замовником робіт на яких є "Укравтодор", контролюватимуть іноземні компанії.

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