ЦВК дискредитувала себе оголошенням дати 2-туру виборів у Дніпрі, – політолог

Політолог Ігор Рейтерович заявив, що оприлюднена ЦВК інформація про дату другого туру виборів у Дніпрі є дезінформацією.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK, пояснивши таку заяву тим, що міськвиборчком ще не провів засідання, на якому б підбив підсумки своєї діяльності, а також не назвав прізвища тих, хто виходить у другий тур, передає кореспондент "Наше місто".

"Рішення секретаря ЦВК Олени Гатаулліни щонайменше волюнтаристське і має всі ознаки порушення законодавства. Необхідно було спочатку узгодити позиції, а потім вже їх оприлюднити. Я навіть більше скажу. У кожній області є свій куратор у ЦВК, і Олена Гатаулліна якраз курує в Дніпрі. До неї не раз зверталися з різних спірних питань, зокрема й із заміни членів міськвиборчкому, але всі звернення залишилися без єдиної реакції. І ситуація склалася патова. Треба готуватися до другого туру, а ЦВК начебто самоусунулася від розв'язання проблемних питань. Оголошує дату другого туру, не радячись із членами тервиборчкомів", – сказав експерт.

Ігор Рейтерович назвав ситуацію, що склалася, підіграванням із боку ЦВК певним кандидатам у Дніпрі.

"Є в Дніпрі кандидат, який усіма силами намагається потрапити до другого туру. До мене навіть доходила інформація, що один з олігархів намагався вийти на членів ЦВК, що є порушенням закону. Така діяльність зриває виборчий процес в Україні", – сказав він.

Ігор Рейтерович додав, що не розуміє, як ЦВК могла призначити дату, коли невідомо, хто вийшов до другого туру.

"Зрозуміло, що одним із кандидатів точно буде Борис Філатов. А ось щодо другого кандидата є питання. І те, що ЦВК дозволяє собі оголошувати дату другого туру без інформації про ще одного кандидата, є дискримінацією виборчого процесу", – сказав він.

Нагадаємо, що ЦВК дав недостовірну інформацію про 2-й тур виборів у Дніпрі.