Напередодні виборів центральна влада "дресирує" місцеве самоврядування, – заступник мера Дніпра

Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко заявив, що представники центральної влади перед виборами, які відбудуться 25 жовтня, почали тиск і переслідування органів місцевого самоврядування.

Про це Лисенко розповів під час пресконференції в ОСН "МОСТ" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

На думку заступника міського голови, співробітникам міських рад у всій Україні висувають необґрунтовані претензії і відкриваються кримінальні справи, які в підсумку так і нічим не закінчуються.

Ситуація з необґрунтованими претензіями в сторону місцевого самоврядування загострилася напередодні виборів, які повинні відбутися 25 жовтня 2020 року.

Як стверджує Лисенко, зараз центральна влада ще з більшою силою активізувала свої дії щодо тиску на місцеве самоврядування. Чого тільки варті обшуки в будівлі міської ради Дніпра і роздування скандалу навколо будівництва нового аеропорту в місті. Зе-влада всіляко намагається звинуватити представників міського самоврядування в будь-яких "гріхах", роздуваючи скандал національного масштабу, вважає він.

"Ви самі бачите, яка зараз прокотилася хвиля всіма міськими радами – купа кримінальних справ, які нічим не закінчуються, купа проблем, вручаються якісь необґрунтовані підозри. Це навіть важко назвати "махновщиною". Ми ведемо активне будівництво, проводиться колосальний обсяг робіт у місті. Але в зв'язку з цим виникають якісь претензії. Ви ж пам'ятаєте історію з Новим мостом? Чим це все закінчилося? Нічим... Інший приклад – у нас в області "склалося" два мости. Підозри комусь вручили? Ні! Усі прекрасно розуміють, що почалися вибори, і центральна влада починає виробляти "дресирування" мерів великих обласних міст, щоб вони сиділи і тримали язик за зубами", – заявив заступник міського голови.

Михайло Лисенко також зазначив, що в місті на постійній основі проводять колосальні обсяги робіт – чистяться колектори і реконструюються інфраструктурні об'єкти, на які протягом багатьох років ніхто не звертав увагу.

Але і це викликає обурення центральної влади, яка всіляко гальмує будівельні процеси і завершення запланованих робіт у місті. Схоже на те, що уряд ставить перед собою інтереси і намагається перед виборами дискредитувати представників місцевого самоврядування.

Лисенко: "Виходить ситуація наступна – ми ведемо активне будівництво, проводиться колосальний обсяг робіт по місту і, в зв'язку з цим виникають якісь претензії. Так, може, в місті краще взагалі нічого не будувати? І тоді нікому не буде ніяких претензій" .

За словами заступника мера, на цьому етапі завершуються роботи з реконструкції трьох ділянок Набережної Перемоги, а також ряду інших інфраструктурних об'єктів.

"Підходять до завершення кілька об'єктів. Це дві ділянки реконструкції на Набережної Перемоги від Мерефо-Херсонського мосту, друга ділянка – в районі будинку №37. Третя ділянка – від будинку №102 до будинку №50. Капітальний ремонт вул. Моніторними, пл. Шевченка, захист територій від підтоплення в районі вул. Моніторної, де будується великий зливової колектор. Реконструкція вул. Яворницького, будівництво технопарку на вул. Набережної Заводської на ж/м Покровський і реконструкція вул. Короленка. Всі ці об'єкти будуть завершені в цьому році. До кінця жовтня буде завершено проєкт з облаштування зливового колектора на ж/м Лівобережний-2", – конкретизував Лисенко.