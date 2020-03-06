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6 березня • оновлено в 15:17
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Максим П'яточкін

Траса Решетилівка-Дніпро буде добудована в цьому році – координатор "Великого будівництва" Голик

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Траса Решетилівка-Дніпро є наймасштабнішим дорожнім будівництвом в Україні, роботи на ній будуть закінчені вже в цьому році.

Про це повідомив в Facebook координатор національної програми "Велике будівництво" Юрій Голик.

Траса Решетилівка-Дніпро буде добудована в цьому році – координатор "Великого будівництва" Голик

"Це будівництво повинно стати і стане найшвидшим. Завдання побудувати цю трасу всю вже в цьому році", – написав він.

Дорога має статус національної. Вона відходить від міжнародної траси М03/Е40 Київ - Полтава - Харків і з'єднує столицю і Дніпро з Запоріжжям.

Траса Решетилівка-Дніпро буде добудована в цьому році – координатор "Великого будівництва" Голик

Трасу роблять за новою технологією - з бетону і планують розширити до чотирьох смуг. Крім того, на цій ділянці в Полтавській області відновлено будівництво мостового переходу через річку Ворскла в районі міста Кобеляки.

Напередодні з ходом робіт на трасі ознайомився Президент України Володимир Зеленський. Він наголосив на необхідності завершити будівництво всієї дороги до початку зими.

Траса Решетилівка-Дніпро буде добудована в цьому році – координатор "Великого будівництва" Голик

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Автор
Максим П'яточкін
Особа
Юрій Голик
Місце
Україна Дніпро
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