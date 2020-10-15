Тетяна Максютенко: 'Пропозиція' – це та сила, що потрібна Кам'янському як повітря'

Кандидат у депутати місцевої міськради від партії "Пропозиція" Тетяна Максютенко впевнена, що жителі Кам'янського гідні набагато більшого, ніж сьогодні отримують за свої податки.

Політик зазначає, що місто повинно мати більш розвинену і сучасну інфраструктуру. Кам'янчани заслужили на комфортне місто. Зробили вони це своєю важкою працею на промислових підприємствах.

"І я, і мої діти виросли в Кам'янському. Все моє життя пов'язане з промисловістю і людьми, які працюють у цій галузі. Відразу після школи я пішла працювати на Дніпродзержинський коксохімічний завод, потім продовжила свою трудову діяльність на Дніпровському металургійному комбінаті, де працюю до сьогодні. Кожного дня я бачу, як люди трудяться на благо нашого міста. Багато з них все життя залишаються вірними своєму підприємству і рідному Кам'янському. Відпрацювавши зміну і повертаючись пізно ввечері додому, вони заслужили на комфортне і доглянуте місто, транспорт, який їздить чітко за графіком і без затримок, тротуари, які не стануть причиною травми, чисті під'їзди і тепле житло, розвинену інфраструктуру і гідну освіту своїм дітям. Це ті речі, за які сьогодні виступаю я і вся команда партії "Пропозиція", – говорить кандидат в депутати Кам'янської міськради.

Тетяна Максютенко зазначає, що до вибору політичної сили, з якою буде йти до міської ради, вона підійшла зважено і відповідально. На думку кандидата в депутати, саме партія "Пропозиція" – це та сила, що сьогодні потрібна Кам'янському як повітря:

"Я завжди була серед активних і небайдужих жителів міста. Завжди брала участь у виборчих кампаніях. Роками спостерігаючи за політичними течіями в місті, я обрала для себе команду однодумців, чия громадянська позиція максимально збігається з моєю особистою. Сьогодні це партія "Пропозиція". Вважаю, що саме ця сила, як партія місцевого самоврядування, потрібна сьогодні Кам'янському як повітря. Розумію, що п'ять років – це дуже маленький термін, щоб відновити те, що руйнувалося десятиліттями, але колись же треба починати?! Партія "Пропозиція" – це початок нової історії нашого міста. Я в цьому впевнена! " – підкреслила кандидат.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що лідери партії "Пропозиція" Борис Філатов і Валентин Резниченко зустрілися з кам'янчанами.