Святослав Олійник скоро втратить крісло глави Дніпропетровської облради

Голова Дніпропетровської облради і перший номер до облради за списком партії "Слуга народу" Святослав Олійник може найближчим часом втратити свою посаду. Такий висновок легко зробити, проаналізувавши екзитполів виборів до місцевих органів влади, які пройшли в Україні 25 жовтня.

"На виборах до облради впевнено перемагають Пропозиція і ОПЗЖ, мером Дніпра напевно залишається Борис Філатов. На виборах до міськради Дніпра також впевнено пройшли Пропозиція і ОПЗЖ, причому в сумі вони набирають між 40% і 50%. Партія "Слуга Народу", на яку ставив Олійник, ледь подолала позначку в 10%. Очевидно, Олійнику тепер доведеться покинути крісло голови облради, адже коаліція для нього неможлива ні з однією політсилою – від ЄС до ОТЗЖ. Схоже, "Слуга Народу" в облраді тепер взагалі виявиться в опозиції. А самому Олійнику доведеться пояснювати в Офісі Президента, як йому вдалося настільки завалити роботу в рідному для Зеленського регіоні", - пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на впливовий телеграм-канал.

У 2019 "Слуги народу" в Дніпрі виграли на всіх 5 мажоритарних виборчих округах. У місті партія отримала тоді більше 51% голосів.

У 2020 році, згідно з екзит-полом студії Савіка Шустера, в Дніпрі лідирує партія "Пропозиція" (28,33%), далі йдуть "Опозиційна платформа – За життя" (17,15%), "Слуга народу" (15,21 %), "Громадська сила" (10,44%), "Європейська солідарність" (7,5%), Блок Вілкула "Українська перспектива" (5,24%). За бортом поки залишаються Партія Шарія (4,41%) і "ДемАльянс" (3,15%). Тобто в Дніпрі втричі впав рівень підтримки партії президента – з 51% до 15,21%.

На батьківщині Зеленського, в Кривому Розі, ситуація для "Слуги народу" теж не надто оптимістична. Згідно з даними екзит-полу Громадської спілки "Фонд Інноваційних Проектів", діючий мер Юрій Вілкул набирає 51,8% голосів. На другому місці з відставанням майже в два рази – Дмитро Шевчик від "Слуги народу". Його результат – 24,4%.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в неділю, 25 жовтня, в Україні пройшов перший тур місцевих виборів. Після закриття виборчих дільниць о 20:00 з'явилися результати екзитполів – опитування відбулися в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та інших великих містах країни.