Красногвардійський районний суд Дніпра в понеділок, 27 квітня, прямо із зали суду без арешту та застави відпустив мера Покровська Олександра Шаповала

Про це у своєму Facebook повідомив мер Дніпра Борис Філатов, зазначивши, що випустили Шаповала, підозрюваного в розкраданні державних коштів, під особисте зобов'язання його та інших мерів.

"Відбили Сашу. Ні арешту, ні застави. Випустили з залу суду на поруку мою та інших мерів. Судді – честь", – написав Філатов, додавши, що подробиці з'являться пізніше.

Олександр Шаповал Наше місто

Нагадаємо, раніше Борис Філатов звернувся до президента України з вимогою виконати передвиборні обіцянки і стати гарантом справедливості в державі. Приводом для звернення стало затримання його колеги, мера Покровська Олександра Шаповала. Його арешт Філатов вважав необгрунтованим і несправедливим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шаповал був затриманий 24 квітня за підозрою в розкраданні державних коштів. При цьому мер Дніпра нагадав, що вже кілька років місто Покров займає перше місце в країні за рейтингом прозорості влади