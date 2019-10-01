Суд виніс рішення у справі Вілкула у Дніпрі

Апеляційний суд Дніпра залишив без зміни запобіжний захід колишньому народному депутату Олександру Вілкулу.

Суд ухвалив залишити без зміни рішення суду першої інстанції, повідомляє Перший Криворізький. Йдеться про розгляд апеляційної скарги прокуратури на рішення суду першої інстанції.

Раніше екснардепа відпустили на поруки до Дмитра Шпенова. Таке рішення ухвалив Жовтневий суд Дніпра, хоча прокуратура просила взяти його під арешт.

Олександр Вілкул BBC

Як писав OBOZREVATEL, в Україні двох колишніх народних депутатів від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колесникова оголосили у розшук.

Вілкулу висунули звинувачення в тому, що, перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської ОДА, протягом 2011-2012 років, він видав розпорядження про зміну цільового призначення земельних ділянок площею 21 га нібито з земель запасу сільськогосподарського призначення (пасовища), а насправді з земель колективної власності пайовиків двох сільськогосподарських підприємств Нікопольського району.

Колесникову інкримінували те, що, перебуваючи на посаді голови Агентства держмайна України, він, зловживаючи службовим становищем, вчинив певні дії, в результаті чого стало можливим відчуження об'єктів нерухомості.

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