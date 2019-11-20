Стало відомо, хто замовив обшуки в міськраді Дніпра

Обшуки в міській раді Дніпра, які тривали на початку вересня, курирувалися главою Офісу Президента Андрієм Богданом і генпрокурором Русланом Рябошапкою.

Про це стало відомо з розмов глави Державного бюро розслідувань Романа Труби. Записи цих розмов "злили" в Telegram-каналі "Трубу прорвало".

На аудіо чутно голоси Труби і глави патронатної служби Державного бюро розслідувань Олександра Удовиченка. Зокрема, вони обговорюють, що глава ГПУ Рябошапка розпорядився припинити обшуки в Дніпровській міськраді.

Стало відомо, хто організував обшуки в Дніпрі dp.informator.ua

Пізніше Удовиченко телефонує слідчому й уточнює: чи припинили обшуки? Незабаром з'ясовується причина – від якогось "Б.А.Й", імовірно мається на увазі глава ОПУ Андрій Богдан, приходить повідомлення про те, що потрібно на два тижні не чіпати Приватбанк і Нацбанк України – на час візиту місії Міжнародного валютного фонду.

Пізніше достовірність запису підтвердив "Цензор.Нет" із посиланням на свої джерела. Про це написав головний редактор ЗМІ Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

Як писав OBOZREVATEL, в мережі опублікували записи розмов глави ДБР Романа Труби, де він особисто обговорював кримінальні справи щодо топчиновників із главою ОП Андрієм Богданом і Генеральним прокурором Русланом Рябошапкою. На записах також говорять про справи Майдану, кримінальне переслідування ексміністерки охорони здоров'я Уляни Супрун та інші резонансні провадження.

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