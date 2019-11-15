Стало відомо, хто стоїть за новим головою Дніпропетровщини

Нещодавно головою Дніпропетровської обласної держадміністрації став бізнесмен із Харкова Олександр Бондаренко.

Журналісти "Апострофа" провели розслідування, присвячене зв'язкам чиновника. З'ясувалося, що Бондаренко не працював на державних посадах, не займався політикою. Одного разу він навіть обмовився, що за аналогією з обранцями від "Слуги народу", яким влаштували курси депутатської грамотності, подібне навчання планували проводити і для голів ОДА.

Також новий очільник Дніпропетровської ОДА заявив, що після приходу на посаду одразу ж заглибився у вивчення проєктів і програм, які ухвалені й працюють в області.

"Дуже багато проєктів і більше 300 об'єктів соціальної інфраструктури, дуже багато доріг, які зараз в реконструкції. Нам потрібно кілька тижнів на аудит", – говорив Бондаренко в одному з інтерв'ю.

Входити в курс справи Бондаренку допомагають 10 радників, з яких – п'ять позаштатних.

Список радників Бондаренка 49000.com.ua

Серед інших у списку радників голови ОДА є "позаштатник" Іван Герасименко. На публічних заходах Герасименко не відходить від губернатора. Герасименко – юрист, керівник компанії Investment Service Ukraine, афілійованої з нинішнім головою облради Дніпропетровщини Святославом Олійником. Олійник підпорядкував собі керування областю за попереднього керівника – виконувача обов'язків голови ОДА Дмитра Батури, який протримався на посаді лише кілька місяців.

Люди, близькі до ОДА стверджують, що Батура був керівником тільки номінальним. Всім нібито керував Святослав Олійник в кооперації з депутатами Верховної Ради від "Слуги народу" – Сергієм Северіним, Владиславом Бородіним та Сергієм Демченком. Зараз ця "четвірка" ні на крок не відходить від новопризначеного голови ОДА, про що свідчить навіть інформація на сайті Дніпропетровської обласної адміністрації, писало видання "РБК-Україна".

Бондаренко і Герасименко 49000.com.ua

Судячи з того, як часто Герасименко супроводжує голову ОДА на публічних заходах, соратники Олійника цінуються ним. В облдержадміністрації радника називають "нянею" Бондаренка.

Соратники Олійника оточують Бондаренка 49000.com.ua

Чому Олійник зацікавлений в тому, щоб наглядати за молодим очільником області? Все просто. Його комерційні структури отримували безліч державних замовлень на будівництво і ремонт об'єктів інфраструктури Дніпропетровщини – школи, парки, дитячі садки, дороги, спортивні споруди. За останні роки підприємства, афілійовані з Олійником, могли отримати з бюджету понад 1 млрд грн. Результатом став довгий список незавершених об'єктів.

Важко уявити, як можна було залишити без уваги, наприклад, історію з дорожнім будівництвом від компанії УПС, яку пов'язують з Олійником. Як стало відомо, новий голова Дніпропетровщини пов'язаний із Владиславом Бородіним – ексдепутатом облради від "УКРОПА", а нині парламентарієм у монобільшості "Слуги народу". Бородін цікавий ще й тим, що контролює фірму УПС, яка отримала підрядів у ДніпроОДА на будівництво доріг майже на мільярд і неодноразово потрапляла в корупційні скандали.

Компанія УПС, яка ремонтувала дороги, пов'язана з Олійником 49000.com.ua

Ця сума – результат неякісного ремонту доріг Дніпро – Запоріжжя і Дніпро – П'ятихатки. Через рік після введення в експлуатацію ділянки, які будувала ця компанія, стали непридатними.

Взагалі у співпраці Олійника і УПС – цікава передісторія. У 2014 році Олійник зробив компанію УПС знаменитою на всю область, викривши махінації з підтасованими тендерами на суму понад 2 млрд грн. Олійник показав журналістам і активістам схеми, за якими УПС отримувала гроші бюджету на будівництво доріг і нічого при цьому не робила, але відмивала гроші, привласнюючи собі до 50% отриманих з бюджету грошей.

Олександр Бондаренко (праворуч) 49000.com.ua

Тоді власник компанії УПС Тарас Палій, син колишнього голови облавтодору, потрапив за грати. Через рік був достроково звільнений. Адвокати за згодою прокурорів домоглися не тільки звільнення Палія, а й зменшення суми збитку від його діяльності, скоротивши суму з декількох мільйонів до декількох сотень тисяч.

Як показала подальша історія, УПС продовжила займатися махінаціями, але вже, ймовірно, в інтересах Олійника. Пізніше номінальним власником УПС став помічник Олійника Владислав Бородін, якого пов'язують зі схемами з видобутку піску з нелегальних кар'єрів на території Дніпропетровської області. А в негласному менеджменті компанії з'явився Сергій Северин, ще один помічник Олійника.

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